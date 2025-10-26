El Gran Premio de México mantiene su grandeza: más de 400 mil asistentes por tercer año consecutivo
Ni la ausencia de Sergio "Checo" Pérez logró frenar la pasión. El Gran Premio de México 2025 cerró el fin de semana con 401,326 asistentes, una cifra apenas 3,000 personas menor que el récord histórico de 2024, confirmando que el evento sigue siendo uno de los más concurridos del mundo y un verdadero fenómeno deportivo para el país.
El Autódromo Hermanos Rodríguez volvió a llenarse durante los tres días de actividad: el viernes asistieron 101,327 aficionados, el sábado 146,132 y el domingo 153,867, manteniendo una ocupación prácticamente total en todas las zonas del circuito. Pese a que el ídolo local no tomó la salida este año, el público mexicano demostró que el Gran Premio ya trasciende a los pilotos: se ha convertido en una tradición nacional.
Desde su regreso al calendario en 2015, la Fórmula 1 en México ha mostrado un crecimiento sostenido. Aquel año, 336,174 personas asistieron al evento; desde entonces, las cifras han superado consistentemente los 330 mil espectadores, alcanzando picos históricos en las últimas tres temporadas. En 2023 se registraron 400,639 asistentes, en 2024 se rompió la marca con 404,958, y en 2025, pese a la ausencia de Checo, se mantuvo el impresionante nivel con 401,326.
Estas cifras colocan al Gran Premio de México como uno de los tres eventos con mayor asistencia en el calendario de la Fórmula 1, junto a Silverstone y Austin. Su éxito es el reflejo de una organización eficiente, un ambiente inigualable y una afición que cada año convierte el Autódromo Hermanos Rodríguez en una fiesta nacional.
El Foro Sol, la recta principal y las gradas del estadio volvieron a vibrar al unísono, con un ambiente que ni la falta de un piloto mexicano en la parrilla pudo apagar. México demostró, una vez más, que su carrera no depende de una figura: es la pasión colectiva la que mantiene viva la cita.
A lo largo de las últimas nueve ediciones desde su regreso, más de 3.4 millones de personas han asistido al Gran Premio de México. Ese número no solo representa boletos vendidos, sino una conexión cultural que ha convertido al evento en un símbolo de identidad y orgullo nacional.
El Gran Premio de México 2025 cerró con éxito y dejó un mensaje claro: la Fórmula 1 y su público en México son una historia que no se mide por un piloto, sino por la constancia de una afición que cada año responde con el mismo rugido.