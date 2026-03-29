F1: Antonelli vuela en Suzuka, se lleva la victoria y le arrebata el liderato del campeonato a Russell
Andrea Kimi Antonelli ganó el Gran Premio de Japón 2026 y se convirtió en el nuevo líder del campeonato de la Fórmula 1, el más joven en la historia en ocupar esa posición con apenas 19 años.
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Al hacerlo superó un récord que nadie había roto antes: ningún volante tan joven había liderado el mundial de pilotos en toda la historia de la categoría. El italiano de Mercedes dominó la carrera en Suzuka y completó dos victorias consecutivas tras China.
Oscar Piastri terminó segundo para McLaren y Charles Leclerc tercero para Ferrari. George Russell cruzó la línea en cuarto lugar, la primera vez en la temporada que el británico queda fuera del podio.
El resultado cambia el campeonato de manera importante. Antonelli llega al parón de abril como nuevo líder, por delante de Russell. El inglés perdió la primera posición del mundial en la misma tarde en que más la necesitaba, justo antes de cinco semanas sin carreras.
La carrera tuvo un episodio que heló a todo el paddock. En la vuelta 22, Oliver Bearman perdió el control de su Haas y se fue contra el muro con una fuerza de 50G. El piloto inglés de 22 años salió del coche con dificultades para caminar y no pudo continuar.
Lance Stroll también abandonó en otra noche difícil para el fondo de la parrilla. Los estudios médicos confirmaron en Bearman solo una contusión en la rodilla derecha. El accidente provocó la salida del coche de seguridad, que cambió la estrategia de la carrera y benefició a Antonelli, quien salió de boxes por delante de Russell tras las paradas.
Russell tuvo una tarde para el olvido. El británico sufrió por el ritmo, se quejó varias veces por radio y vio cómo Leclerc le resistió en las últimas vueltas cuando intentó subir al podio. Por primera vez en 2026, Russell terminó fuera de los tres primeros.
Max Verstappen volvió a tener un fin de semana difícil. El tetracampeón salió undécimo tras quedar eliminado en la Q2 el sábado y en carrera terminó octavo. Gran parte de la tarde la pasó detrás de Pierre Gasly sin poder superarlo.
El francés de Alpine se defendió con todo y cruzó la línea en séptimo lugar con un resultado enorme para su equipo. El contraste con Antonelli es brutal: mientras el italiano lidera el campeonato, Verstappen llega al parón con solo 12 puntos en tres carreras. Red Bull no tiene respuestas.
Sergio Pérez completó la carrera en la decimoséptima posición. Un resultado que refleja la situación de Cadillac en este inicio de año. El mexicano termina Japón sin puntos, igual que en Australia y China, y la pausa de abril llega en un momento en que el equipo todavía busca el ritmo necesario para pelear por los puntos.
La Fórmula 1 no regresa hasta el 3 de mayo en Miami. Antonelli llega al parón como líder. La temporada está apenas empezando.