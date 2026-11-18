Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi cerrarán la temporada 2026 de la Fórmula Uno con tres carreras bajo las luces y un negocio paralelo reservado para muy pocos. En Abu Dhabi, un lugar durante los tres días dentro de la suite de Haas en el Paddock Club alcanza los 285 mil 860.62 pesos por persona. Y ni siquiera se trata del paquete más exclusivo: las experiencias F1 Garage con gastronomía de Gordon Ramsay ya aparecen agotadas en las tres últimas fechas.

La categoría terminará el año en tres mercados construidos alrededor del entretenimiento y el lujo. Las Vegas recibirá la carrera del 19 al 21 de noviembre; Qatar continuará con un fin de semana sprint del 26 al 29, y Abu Dhabi cerrará el campeonato del 3 al 6 de diciembre. Los tres escenarios ofrecen carreras nocturnas o desenlaces bajo iluminación artificial, pero también venden una manera completamente distinta de acercarse a la Fórmula Uno.

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Aquí, el boleto deja de ser solamente un asiento. Los paquetes más completos permiten observar la pista desde un garaje situado en el pit lane, recorrer el paddock durante los tres días, caminar por la zona de boxes, visitar el circuito, escuchar a expilotos y terminar junto al podio. Todo acompañado por menús diseñados por Gordon Ramsay y coctelería preparada especialmente para cada Gran Premio.

Las Vegas convierte la carrera en una fiesta privada

La experiencia más llamativa de Las Vegas combina el acceso deportivo con la vida nocturna de la ciudad. El paquete Gordon Ramsay at F1 Garage ofrecía vista desde un garaje ubicado a nivel del pit lane, acreditación para entrar al paddock durante los tres días y recorridos diarios por la zona donde los equipos preparan sus monoplazas.

También incluía una vuelta guiada por el circuito urbano, apariciones de embajadores de la Fórmula Uno, acceso durante una sesión activa a puntos normalmente cerrados para tomar fotografías y entrada prioritaria a la ceremonia del podio del sábado.

Su mayor diferencia aparecía después de salir del garaje. Los invitados podían subir al Paddock Club para observar el circuito desde una segunda ubicación y acceder a LIV on the Grid, una extensión de la vida nocturna de Las Vegas con música, entretenimiento y activaciones especiales. La experiencia mezclaba el ruido de los motores con una fiesta frente al Strip y un menú preparado por el equipo de Ramsay.

La página oficial ya marca como agotados tanto este paquete como el resto de las experiencias disponibles para el Gran Premio. La tarifa dejó de mostrarse una vez que se terminó el inventario, pero su venta completa confirma el atractivo de un fin de semana que no separa la carrera del espectáculo nocturno.

Qatar apuesta por la cercanía con la pista

Qatar ofrece una versión menos festiva, aunque más enfocada en el acceso deportivo. Su experiencia F1 Garage también se agotó y permitía seguir las sesiones desde el pit lane, entrar al paddock los tres días y observar de cerca el trabajo de los equipos.

El programa incluía caminatas diarias por la zona de boxes, un recorrido guiado por Losail, encuentros con figuras de la categoría y una sesión fotográfica desde lugares restringidos mientras los autos permanecían en pista. Además, los asistentes podían caminar sobre la parrilla antes de una carrera de soporte y acceder de manera prioritaria a la celebración del podio.

Como segunda ubicación, el paquete permitía entrar al Club Lounge del Paddock Club, con vista hacia la recta principal. La gastronomía también quedaba en manos de Gordon Ramsay y su equipo, con un menú adaptado al evento y bebidas creadas para acompañarlo.

El hospedaje no formaba parte automáticamente del boleto. F1 Experiences permitía sumar cuatro noches en hoteles como W Doha o JW Marriott Marquis City Center, con traslados diarios al circuito. Ese agregado elevaba todavía más una cuenta cuyo precio base ya no se encuentra visible porque el paquete está agotado.

Abu Dhabi ofrece una entrada de 285 mil pesos al mundo de Haas

Abu Dhabi reserva la mayor variedad para la despedida de la temporada. La experiencia F1 Garage con Gordon Ramsay, que incluía acceso al paddock, recorridos por el pit lane y presencia junto al podio del domingo, también aparece agotada.

Sin embargo, todavía es posible dimensionar el costo del lujo mediante la suite de TGR Haas en el Paddock Club. Una cotización para una persona durante los tres días presenta un total de 285 mil 860.62 pesos, incluido el cargo de procesamiento. El hospedaje, los vuelos y los gastos de traslado no forman parte de esa cantidad.

El paquete coloca al invitado en una suite privada y climatizada situada sobre los garajes, con balcón hacia la recta principal y la parrilla de salida. Incluye alimentos durante el fin de semana, barra libre con champaña, cerveza, vino y bebidas sin alcohol, además de pantallas con la transmisión y los tiempos de la carrera.

La experiencia también contempla recorridos diarios por el pit lane, una visita al garaje de Haas y apariciones de integrantes del equipo. Esteban Ocon, Oliver Bearman y el director Ayao Komatsu figuran entre las personalidades que pueden participar, aunque la programación está sujeta a cambios. Cada invitado recibe además un obsequio con productos oficiales de la escudería.

Existe una diferencia importante: un boleto para el Paddock Club no equivale a una acreditación para recorrer libremente el paddock. El paquete de Haas concede acceso a su suite, al área común del club, al pit lane en horarios establecidos y a una visita guiada por su garaje. El pase completo de tres días al paddock pertenece a la experiencia F1 Garage, más limitada y ya agotada.

Las tres últimas carreras venderán una fantasía diferente. Las Vegas mezcla la Fórmula Uno con una fiesta sobre el Strip; Qatar acerca al visitante al funcionamiento interno del fin de semana, y Abu Dhabi convierte la final en una experiencia de equipo frente a la parrilla. El campeonato terminará bajo las luces, pero para entrar a su zona más exclusiva no basta con comprar un boleto: se necesita una inversión cercana a los 300 mil pesos y, en algunos casos, haber reservado antes de que desapareciera el último lugar.