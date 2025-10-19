F1: El GP de Estados Unidos va para largo
Austin, Texas.
El Gran Premio de Fórmula 1 de Estados Unidos, celebrado en el Circuito de las Américas, permanecerá en el calendario hasta finales de 2034, anunció el domingo Liberty Media.
La cita texana, una de las tres carreras estadounidenses junto con Miami y Las Vegas, ha sido un éxito rotundo de asistencia: 430.000 aficionados acudieron durante los tres días de actividad el año pasado, una de las mayores multitudes de toda la temporada.
“Gracias al gran apoyo y a una maravillosa ciudad anfitriona, el Gran Premio de Estados Unidos ha crecido hasta convertirse en uno de los mayores acontecimientos deportivos del mundo de un solo fin de semana, con un impacto económico anual sin igual”, declaró el promotor y presidente del circuito, Bobby Epstein.
El Circuito de las Américas, inaugurado en 2012, fue construido ex profeso para la Fórmula 1 y se ha consolidado como uno de los favoritos de pilotos y aficionados, gracias a su trazado técnico y su ambiente único, que contrasta con los circuitos urbanos de Miami y Las Vegas.
El nuevo acuerdo coloca a Austin entre las sedes con contratos más largos de la Fórmula 1. Miami y el Red Bull Ring de Austria están asegurados hasta 2041; Baréin hasta 2036; Melbourne y Mónaco hasta 2035; Silverstone hasta 2034; mientras que Arabia Saudita y Qatar tienen compromisos hasta al menos 2032.