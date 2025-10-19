SI Mexico

F1: El GP de Estados Unidos va para largo

El Gran Premio de Estados Unidos en Austin renueva su contrato hasta 2034, consolidando al Circuito de las Américas como una de las sedes más exitosas y con mayor asistencia del calendario de la Fórmula 1.

Redacción SI México

El GP de Estados Unidos se mantendrá en el calendario de competencia de la Fórmula Uni hasta el año 2034.
El GP de Estados Unidos se mantendrá en el calendario de competencia de la Fórmula Uni hasta el año 2034. / Reuters

Austin, Texas.

El Gran Premio de Fórmula 1 de Estados Unidos, celebrado en el Circuito de las Américaspermanecerá en el calendario hasta finales de 2034, anunció el domingo Liberty Media.

La cita texana, una de las tres carreras estadounidenses junto con Miami y Las Vegas, ha sido un éxito rotundo de asistencia: 430.000 aficionados acudieron durante los tres días de actividad el año pasado, una de las mayores multitudes de toda la temporada.

“Gracias al gran apoyo y a una maravillosa ciudad anfitriona, el Gran Premio de Estados Unidos ha crecido hasta convertirse en uno de los mayores acontecimientos deportivos del mundo de un solo fin de semana, con un impacto económico anual sin igual”, declaró el promotor y presidente del circuito, Bobby Epstein.

El Circuito de las Américas, inaugurado en 2012, fue construido ex profeso para la Fórmula 1 y se ha consolidado como uno de los favoritos de pilotos y aficionados, gracias a su trazado técnico y su ambiente único, que contrasta con los circuitos urbanos de Miami y Las Vegas.

El nuevo acuerdo coloca a Austin entre las sedes con contratos más largos de la Fórmula 1Miami y el Red Bull Ring de Austria están asegurados hasta 2041Baréin hasta 2036Melbourne y Mónaco hasta 2035Silverstone hasta 2034; mientras que Arabia Saudita y Qatar tienen compromisos hasta al menos 2032.

Published |Modified
Redacción SI México
REDACCIÓN SI MÉXICO

Home/F1