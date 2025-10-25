F1: Los 10 pilotos más grandes de la historia para Sports Illustrated Alemania
1. Michael Schumacher
Campeón del mundo: 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
Grandes Premios: 307 | Victorias: 91 | Poles: 68
Michael Schumacher es, sin discusión, el mejor piloto de Fórmula 1 de todos los tiempos. De 1991 a 2012, el kerpener se alzó con siete títulos mundiales, una hazaña que solo iguala Lewis Hamilton. Su carrera estuvo marcada por la determinación absoluta y por rivalidades legendarias, aunque su imagen pública no siempre fue la mejor.
En la final del Mundial de 1994, Schumacher colisionó con Damon Hill en Adelaide, lo que dañó la suspensión del británico y le obligó a abandonar. Con un solo punto de ventaja, Schumacher se coronó campeón.
Ese fue apenas el inicio de una trayectoria extraordinaria. En 1996, tras conquistar dos títulos con Benetton, Schumacher se unió a Ferrari, donde sumó cinco campeonatos más y se inmortalizó. Su físico, disciplina y voluntad de victoria elevaron a Ferrari al nivel de un equipo campeón. Fuera de las pistas, era reservado y casi tímido; su familia siempre ocupó el centro de su vida.
2. Lewis Hamilton
Campeón del mundo: 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020
Grandes Premios: 375 | Victorias: 105 | Poles: 104
Hamilton es el único piloto, junto a Schumacher, que ha ganado siete Mundiales. Su trayectoria lo coloca al mismo nivel que "Schumi", aunque enfrentó rivales menos numerosos o consistentes en comparación con los desafíos que enfrentó el alemán.
No hay duda de que Hamilton es un piloto extraordinario, pero el dominio del Mercedes entre 2017 y 2020 le dio una ventaja considerable sobre sus competidores. Aun así, su carrera comenzó con McLaren en 2007 y en 2013 se unió a Mercedes, justo después de que Schumacher dejara los Silver Arrows.
En pista, Hamilton es un competidor justo; fuera de ella, es un hombre cercano a su familia, especialmente a su padre Anthony y a su hermano Nicolas, quien usa silla de ruedas. Su primer título mundial llegó en 2008 con McLaren, tras superar a Felipe Massa por un punto. Desde entonces, sumó seis más con Mercedes y sigue a un título de igualar a Schumacher.
3. Juan Manuel Fangio
Campeón del mundo: 1951, 1954, 1955, 1956, 1957
Grandes Premios: 51 | Victorias: 24 | Poles: 29
Fangio dominó la F1 en los años 50. "El Chueco" siempre trazaba la línea óptima y ganó cinco títulos con cuatro escuderías diferentes: Alfa Romeo, Maserati, Mercedes y Ferrari.
Curiosamente, nunca tuvo licencia de conducir mientras competía; la obtuvo hasta 1961. Fangio era un espíritu libre y vivía la vida al máximo, encarnando el glamour y la pasión de la F1 de la época. Más tarde, se convirtió en embajador de Mercedes en Argentina y el mundo, obsesionado por el automovilismo a pesar de debutar en la F1 a los 40 años.
4. Ayrton Senna
Campeón del mundo: 1988, 1990, 1991
Grandes Premios: 161 | Victorias: 41 | Poles: 65
Senna conquistó tres títulos y su primer campeonato llegó en 1988 con McLaren, imponiéndose sobre Alain Prost. Antes de su trágico accidente en San Marino el 1 de mayo de 1994, había sido campeón también en 1990 y 1991.
Su muerte a los 34 años conmocionó al mundo y marcó a Schumacher, quien estaba un puesto detrás de él en el campeonato de ese año. Senna sigue siendo un héroe eterno en Brasil, y su legado habría rivalizado directamente con Schumacher de haber vivido más tiempo.
5. Alain Prost
Campeón del mundo: 1985, 1986, 1989, 1993
Grandes Premios: 199 | Victorias: 51 | Poles: 33
El francés “Profesor” es sinónimo de estrategia y precisión en la F1. Cuatro veces campeón mundial, Prost era un competidor despiadado en pista y a menudo difícil de tratar fuera de ella.
Su rivalidad con Senna definió una era: mientras el brasileño era impulsivo, Prost destacaba por su cálculo meticuloso y su capacidad para exprimir al máximo cada auto. Antes de la era Schumacher, Prost era el piloto más exitoso y en 1999 fue reconocido como “Deportista del Siglo” junto a Muhammad Ali, Pelé y Steffi Graf.
6. Sebastian Vettel
Campeón del mundo: 2010, 2011, 2012, 2013
Grandes Premios: 299 | Victorias: 53 | Poles: 57
Vettel es el piloto alemán más exitoso después de Schumacher. Su carrera comenzó con BMW Sauber y Toro Rosso, antes de dominar con Red Bull. Con solo 23 años y 134 días, se convirtió en el campeón mundial más joven de la historia en 2010.
Apodado “Baby-Schumi” por su estilo, Vettel se consolidó con cuatro títulos consecutivos y una técnica impecable. Tras su paso a Ferrari en 2015, no logró sumar un quinto campeonato y cerró su carrera en 2022 con Aston Martin.
7. Max Verstappen
Campeón del mundo: 2021, 2022, 2023, 2024
Grandes Premios: 228 | Victorias: 65 | Poles: 43
Max Verstappen es el referente actual de la F1. El “holandés volador” se coronó campeón en 2021, 2022, 2023 y 2024, destacando por su agresividad y talento puro.
Desde 2015, con Toro Rosso, hasta su paso a Red Bull Racing en 2016, el neerlandés ha demostrado un instinto competitivo extraordinario. Su padre, Jos Verstappen, fue mentor y guía, mientras que Max continúa expandiendo su legado, con la mira puesta en un quinto título mundial.
8. Jackie Stewart
Campeón del mundo: 1969, 1971, 1973
Grandes Premios: 99 | Victorias: 27 | Poles: 17
Stewart fue el primer “popstar” de la F1. Escocés, elegante y carismático, fue un piloto formidable a finales de los 60 y principios de los 70. Su activismo por la seguridad cambió el deporte tras un accidente grave en 1965 en Bélgica, donde casi pierde la vida.
En pista, Stewart era instintivo y preciso; fuera de ella, su influencia marcó tendencias en la moda y la profesionalización de la Fórmula 1, dejando un legado más allá de sus tres títulos mundiales.
9. Nelson Piquet
Campeón del mundo: 1981, 1983, 1987
Grandes Premios: 204 | Victorias: 23 | Poles: 24
Piquet fue uno de los pilotos más temperamentales y carismáticos de la F1. Brasileño, ganó tres Mundiales en la década de los 80 y protagonizó rivalidades memorables con Nigel Mansell.
Su carrera comenzó en Ensign, luego pasó por McLaren, Brabham, Williams, Lotus y Benetton. Fue pionero al ganar un título con motor turbo de BMW en 1983. Su pasión por el automovilismo también la transmitió a su hijo, Nelson Piquet Jr.
10. Niki Lauda
Campeón del mundo: 1975, 1977, 1984
Grandes Premios: 171 | Victorias: 25 | Poles: 24
Lauda encarna la dramatización y el riesgo extremo de la F1. Tras un accidente casi fatal en Nürburgring en 1976, regresó a las pistas 42 días después, con graves quemaduras y daños pulmonares, para terminar cuarto en Monza.
Su resiliencia fue legendaria: tres títulos mundiales, éxito como empresario con “Lauda Air” y luego analista televisivo en RTL, donde combinó precisión y claridad al comentar carreras.