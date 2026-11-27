La Fórmula Uno llega al Gran Premio de Qatar con sus dos campeonatos definidos, pero con varias luchas pendientes antes de cerrar la temporada. Kimi Antonelli y Mercedes ya aseguraron los títulos de pilotos y constructores, respectivamente; ahora la atención se concentra en el subcampeonato, el enfrentamiento entre Red Bull y McLaren por el tercer puesto entre los equipos y un Sergio Pérez obligado a remontar después de recibir una sanción.

Max Verstappen aterriza en Lusail fortalecido por su victoria en Las Vegas y con 304 puntos, 37 más que Lewis Hamilton y 40 por encima de George Russell y Lando Norris. Con solamente Qatar y Abu Dhabi por disputarse, el neerlandés tiene la oportunidad de asegurar el segundo lugar del Mundial antes de llegar a la última carrera.

El momento del tetracampeón contrasta con el comienzo de una temporada en la que Red Bull llegó a tener el cuarto monoplaza más rápido. Verstappen ha ganado cuatro de las últimas seis carreras y ahora regresa a una pista que domina: se llevó las tres ediciones anteriores del Gran Premio de Qatar y vuelve a aparecer como uno de los principales candidatos para detener a Mercedes.

La batalla entre Red Bull y McLaren también continúa en el campeonato de constructores. Ferrari ocupa el segundo puesto con 517 puntos, mientras Red Bull es tercero con 440 y McLaren cuarto con 431. Apenas nueve unidades separan a los dos equipos que protagonizaron la pelea por los títulos durante las últimas temporadas.

McLaren redujo la diferencia gracias al segundo lugar de Norris y el tercero de Oscar Piastri en Las Vegas. Red Bull, por su parte, depende principalmente de Verstappen, por lo que cada posición puede modificar el orden antes de la final en Abu Dhabi.

Antonelli llegará sin la presión de defender su ventaja, pero con la posibilidad de reafirmar el dominio que lo convirtió en el campeón mundial más joven de la historia. Mercedes también podrá concentrarse en buscar una nueva victoria después de asegurar matemáticamente el campeonato de equipos.

¿Qué viene para Checo Pérez?

Para Checo Pérez, el fin de semana comenzará cuesta arriba. El mexicano perderá cinco posiciones en la parrilla por el contacto con Rafael Câmara durante el Gran Premio de Las Vegas. Los comisarios lo consideraron responsable del accidente y transformaron la sanción original de diez segundos en un castigo para Qatar debido a que el piloto de Cadillac abandonó la carrera y no pudo cumplirla.

La penalización complica la búsqueda de los primeros puntos de Cadillac. El equipo todavía no ha puntuado durante su temporada de debut y Checo deberá conseguir una clasificación sólida para evitar comenzar desde las últimas posiciones. Valtteri Bottas también intentará aprovechar un circuito en el que la estrategia tendrá un papel decisivo.

Lusail exigirá precisión y resistencia. El trazado tiene 5.419 kilómetros, 16 curvas y una recta principal superior a un kilómetro que desemboca en la principal oportunidad de rebase, la frenada de la curva uno. La sucesión de curvas rápidas genera grandes cargas laterales y convierte al circuito en uno de los más exigentes para los neumáticos.

Pirelli llevará los compuestos C1, C2 y C3, los más duros de su gama, e impondrá un límite máximo de 27 vueltas para cada juego. Como la carrera está programada a 57 giros, todos los pilotos tendrán que realizar por lo menos dos paradas. La restricción abre distintas posibilidades estratégicas y reduce el margen para corregir cualquier error en los pits.

A diferencia de la edición anterior, el fin de semana no tendrá carrera sprint. Los equipos dispondrán de tres sesiones de práctica para preparar sus monoplazas, un beneficio importante ante el desgaste de las llantas y las características poco habituales del circuito. Además, se esperan condiciones secas y temperaturas cercanas a los 20 grados durante las sesiones nocturnas.

Rafael Câmara volverá a competir con Haas como parte de su preparación para 2027, mientras Jak Crawford ocupará el monoplaza de Fernando Alonso durante la primera práctica antes de devolvérselo para el resto del fin de semana.

La actividad comenzará el viernes 27 de noviembre con la primera práctica a las 7:30 horas y la segunda a las 11:00, tiempo del centro de México. La tercera sesión se disputará el sábado a las 8:30 y la clasificación arrancará al mediodía. El Gran Premio de Qatar comenzará el domingo 29 de noviembre a las 10:00 horas.

El campeonato ya tiene dueño, pero Qatar todavía puede definir quién termina detrás de Antonelli y cuál de los dos antiguos aspirantes al título, Red Bull o McLaren, llega mejor colocado a la última carrera. En medio de esas batallas, Checo buscará convertir una penalización en otra remontada.