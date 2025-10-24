F1: Rusell, se disfraza de luchador para estar en la grada
George Russell cambió el viernes la cabina de su Mercedes por una máscara de lucha libre, colándose en las gradas del Gran Premio de la Ciudad de México disfrazado de luchador para ver la práctica desde la multitud.
El piloto británico aprovechó su ausencia en la primera sesión de prácticas en el Autódromo Hermanos Rodríguezpara hacer algo poco común: mezclarse con los aficionados mexicanos mientras el piloto de reserva, el danés Fred Vesti, tomaba su lugar detrás del volante.
Russell tomó prestada la tradicional máscara de luchador mexicano para llevar a cabo su misión encubierta, pasando desapercibido mientras observaba el desarrollo de la sesión.
“Hacía años que no veía coches de Fórmula 1 en la pista, así que encontré la manera de colarme en las gradas mientras Fred conducía mi coche”,
publicó Russell en Instagram, revelando su solución creativa para ser espectador por una vez.
El piloto de Mercedes fue uno de los nueve titulares que se quedaron fuera de la primera práctica, reemplazados por novatos y reservas como parte de las regulaciones que obligan a los equipos a ofrecer tiempo en pista a pilotos jóvenes en cuatro sesiones por temporada.
Russell, con ocho podios y dos victorias en la campaña, ocupa actualmente el cuarto lugar del campeonato con 252 puntos.
Su escapada enmascarada brindó una mirada diferente al mundo de la F1, permitiéndole vivir el deporte desde la perspectiva de un fanático y no desde el interior del monoplaza.