F1: se acabó el truco que dejaba gastar de más en motores
Las Vegas, Estados Unidos
El órgano rector de la Fórmula 1 aseguró que las reglas que entrarán en vigor en 2026 corregirán el truco regulatorio que permitía a los equipos montar un motor nuevo sin que su costo contara dentro del límite presupuestario.
El tema volvió a encenderse después de que Max Verstappen arrancó desde el pitlane y aun así terminó en el podio en Brasil, tras un cambio completo del motor Honda de su Red Bull.
Ahí McLaren pidió claridad: ¿ese motor debía contarse o no dentro del límite? Hoy es una zona gris, porque depende de si la FIA considera el cambio como algo estratégico o como un tema de fiabilidad.
"Si el motor se cambia por rendimiento, debe entrar en el límite", reclamó Andrea Stella, jefe de McLaren. Pero los cambios por fiabilidad siguen exentos.
Nikolas Tombazis, director de monoplazas de la FIA, admitió que el organismo no tiene manera —todavía— de juzgar si un cambio es realmente por fiabilidad o por estrategia. Esa mezcla entre reglamento financiero, técnico y deportivo ha generado uno de los puntos débiles del sistema actual.
Con el nuevo límite de costos para fabricantes de unidades de potencia, que arrancará en 2026, ese vacío desaparecerá. Un cambio estratégico costaría cerca de un millón de dólares, el precio de un motor, lo que eliminará cualquier incentivo para aprovechar la grieta.
"Creemos que esto solucionará por completo el problema. Ya no será un tema de discusión", afirmó Tombazis.
La F1 se alista para una de sus mayores transformaciones en décadas: nuevos motores, nuevos parámetros técnicos y dos nuevos fabricantes. Audi tomará el control de Sauber; Red Bull estrenará su propia unidad de potencia con Ford, mientras Honda se mudará a Aston Martin. Mercedes y Ferrari seguirán suministrando motores al resto de la parrilla.