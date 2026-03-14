F1 suspende carreras en Baréin y Arabia Saudita por seguridad en Oriente Medio
La Federación Internacional del Automóvil (FIA) anunció la cancelación de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita, programados para abril, debido a la situación de seguridad en la región tras los enfrentamientos entre Irán e Israel.
Las carreras, que debían disputarse del 10 al 12 de abril en Baréin y del 17 al 19 en Jeddah, no serán reemplazadas por otros eventos. Esta decisión deja un vacío de cinco semanas en el calendario entre el Gran Premio de Japón (29 de marzo) y el de Miami (3 de mayo), lo que reduciría el campeonato a 22 carreras, el calendario más corto desde 2023.
"La FIA siempre prioriza la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad", explicó Mohammed Ben Sulayem, presidente de la federación. Sin embargo, Ben Sulayem dejó abierta la posibilidad de reprogramar las carreras: "Baréin y Arabia Saudita son increíblemente importantes para el ecosistema de nuestra temporada, y espero poder regresar pronto".
El cronograma apretado de F1 no cuenta con espacios disponibles para reschedular estas carreras antes de fin de año. La decisión debía tomarse ahora porque la Fórmula 1 típicamente envía personal y carga a los circuitos semanas antes de las competencias, además de la dificultad de vender entradas de último momento para organizar un evento de reemplazo.
Equipos como Mercedes y Audi respaldaron la medida, reiterando que la seguridad es la prioridad. Kimi Antonelli, piloto de Mercedes, expresó sus pensamiento hacia los afectados por la situación regional.
La última vez que se canceló un Gran Premio programado fue en 2023, cuando las inundaciones en Italia suspendieron la carrera en Emilia Romagna. En contraste, en 2022, F1 continuó con la carrera en Arabia Saudita a pesar de un ataque de los Houtis a un depósito petrolero durante los entrenamientos. Ese mismo año, la federación canceló el Gran Premio de Rusia tras la invasión de Ucrania.