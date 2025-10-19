F1: Verstappen vuela en EEUU; ha ganado tres de los últimos cuatro GP
El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) logró el domingo una autoritaria victoria en el Gran Premio de Estados Unidos, relanzando sus aspiraciones a un quinto título consecutivo en la Fórmula 1.
Mad Max se impuso por 7.9 segundos sobre el británico Lando Norris (McLaren) en un podio que completó el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).
El australiano Oscar Piastri (McLaren), líder del Mundial, concluyó en la quinta plaza en Austin (Texas) y su ventaja sigue menguando respecto a Norris y a Verstappen, que suma tres victorias en las últimas cuatro carreras.
La confianza de Verstappen en lograr una remontada inédita en la historia de la Fórmula 1 se disparó con este triunfal fin de semana en el Circuito de las Américas, donde también ganó el esprint del sábado.
El tetracampeón mundial se mantiene en el tercer lugar de la clasificación general, pero ha reducido su desventaja a 26 puntos respecto a Norris y a 40 de Piastri. Hace apenas cuatro carreras, el neerlandés estaba a 104 puntos del líder.
“Por supuesto, la oportunidad está ahí, sólo tenemos que cumplir cada fin de semana. Es emocionante”, dijo Verstappen, que ahora apunta al Gran Premio de Ciudad de México del próximo domingo.
“Fue un fin de semana increíble para nosotros”, añadió el neerlandés, que suma cuatro victorias en Texasdentro de un total de 68 triunfos en su carrera.
Duelo entre Norris y Leclerc
El segundo puesto de Norris, arrebatado a Leclerc a pocas vueltas del final, maquilló un aciago fin de semana de McLaren, que el sábado vio cómo sus dos pilotos colisionaban en el esprint y debían abandonar en la primera vuelta.
“Me tomó bastante tiempo. Fue una buena batalla con Charles, luchó duro”, reconoció Norris. “Me tuve que quedar con el segundo lugar, no había mucho más que pudiéramos hacer hoy”.
Piastri, de su lado, se mantuvo lejos de la pelea durante las 56 vueltas y apenas escaló una posición desde su sexto lugar de salida. El australiano fue incapaz de superar al veterano Lewis Hamilton, que concluyó en el cuarto lugar, otra vez a las puertas de su primer podio con Ferrari.
Los McLaren, que padecen una sequía de triunfos desde finales de agosto, lucieron muy lejos del dominio actual de Verstappen, intratable de principio a fin bajo el calor texano, con temperaturas cercanas a los 30ºC. (AFP)