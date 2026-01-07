Fórmula 1: Estos son los cambios en los autos y las nuevas reglas para la temporada 2026
La temporada 2026 del Campeonato Mundial FIA de Fórmula 1 ha llegado, y con ella nuevos autos, reglas y aerodinámica que afectarán no sólo a los monoplazas, sino a los equipos y pilotos.
Los coches serán más finos y ligeros, con neumáticos más estrechos y un reparto al 50% entre la combustión interna, que utilizará combustible sostenible, y la energía eléctrica. Estas son algunas de las modificaciones que tendrán los monoplazas para la siguiente campaña.
F1: Cambios en los monoplazas
Alerones
Lo más visible es la simplificación de los alerones delanteros y traseros. Serán más angostos, y los delanteros tendrán la oportunidad de desarrollo en la parte externa. Resalta la implementación de la “Aerodinámica activa”, es decir, los alerones podrán cambiarse en plena carrera, pues podrán moverse para ofrecer menor resistencia en algunos sectores del autódromo. En las curvas los flaps estarán cerrados, mientras que en las rectas se “aplanarán”.
Dimensiones
Los autos serán más cortos en 200 mm, más estrechos en 100 mm, y 30 kilogramos más ligeros, lo que deberá traducirse en una mayor maniobrabilidad y cambio de dirección, que sumado a los cambios en los alerones debería ofrecer más rebases.
Pisos lisos
Los túneles que generaban el efecto suelo son cosa del pasado. A partir de 2026 los monoplazas tendrán pisos lisos, planos, finalizando en difusores extendidos, con aberturas más grandes, con menor carga aerodinámica, y eso permitirá que los ingenieros puedan “jugar” con las configuraciones dependiendo la pista y el estilo de manejo de cada piloto.
Botones de potencia
Pero no todos los cambios son visibles desde fuera. Los pilotos tendrán botones en el volante que antes no existían:
Boost (Empuje). Dará la mayor potencia de motor y batería al presionarlo. Se podrá usar en cualquier lugar, para ataque o defensa y dependerá únicamente de la carga que tengan en la batería.
Overtake (Rebase). Solamente para el ataque, pues dará potencia extra cuando se encuentren a menos de un segundo de su predecesor (en términos prácticos, es un reemplazo del DRS, pero con mayor rango de uso, pues no dependerá del punto de detección.
Recharge (Recarga). En conjunto con el ingeniero de carrera/estrategia, deberán escoger zonas en las cuales puedan recargar la batería sin ser vulnerables. También podrán recargar la batería con frenado y con energía del motor. Esa energía podrá ser usada en Boost y Overtake. Con estos tres botones se contará con más elementos para la carrera.
Unidad de potencia
El motor principal se mantiene como un V6 turbo híbrido de 1.6 litros, pero con un nuevo balance de potencia. El motor de combustión interna otorgará 400 kW y el motor eléctrico aumentará a 350 kW (unas tres veces más que en 2025), con lo que se esperan unos 1000 caballos de fuerza. Para satisfacer la demanda de energía, el sistema de recuperación podrá regenerar el doble de energía que en 2025, ya que con sólo quitar el pie del acelerador, se activará la regeneración.
Desaparece el compuesto MGU-H, pues resultaba muy pesado y sin mayores beneficios para la carrera en sí (además de los altos costos).
Combustible
Por primera vez en su historia, Formula 1 utilizará un combustible sustentable avanzado, producido con fuentes de vanguardia como captura de carbono, residuos municipales y biomasa no alimentaria, con altos estándares de sustentabilidad.
Estos son algunos de los principales cambios que veremos en 2026; sin embargo, muchos otros comenzarán a hacerse evidentes a partir de los ensayos de pretemporada, como las luces colocadas en los espejos laterales o la eliminación de ciertos elementos aerodinámicos.
Todos ellos tienen un objetivo común: ofrecer carreras con mayor competitividad y un incremento en las oportunidades de rebase.