La Fórmula 1 llega a México con Kimi Antonelli a dos puntos de un campeonato histórico

La Fórmula 1 llegará al Autódromo Hermanos Rodríguez con la posibilidad de coronar a un nuevo campeón del mundo. Kimi Antonelli, líder de la temporada con 365 puntos, necesita terminar noveno o mejor en el Gran Premio de la Ciudad de México para asegurar su primer título, convertirse en el monarca más joven de la historia y devolverle a Italia una corona que no conquista desde Alberto Ascari en 1953.

El piloto de Mercedes dejó prácticamente sentenciado el campeonato después de ganar el Gran Premio de Estados Unidos, su novena victoria del año. Antonelli aventaja por 123 puntos a George Russell y por 124 a Lewis Hamilton, los únicos rivales que todavía conservan una posibilidad matemática. Max Verstappen, Charles Leclerc y Lando Norris quedaron eliminados de la lucha tras la carrera de Austin.

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Antonelli y dos puntos que pueden llegar en México

Antes de la competencia mexicana quedan 125 puntos disponibles, pero esa cifra se reducirá a 100 después del domingo. Por esa razón, Antonelli sólo necesita sumar dos unidades. Si termina entre los primeros nueve lugares, el resultado de Russell y Hamilton dejará de importar.

La definición todavía podría aplazarse bajo escenarios muy específicos. Si Antonelli termina décimo, una victoria de Russell mantendría abierto el campeonato. Si el italiano no suma puntos, necesitará que ni Russell ni Hamilton ganen la carrera. Cualquier otro desenlace le entregará el título en México.

Una coronación de Antonelli aumentaría la relación histórica entre el país y las definiciones de la Fórmula 1. El campeonato de pilotos se ha decidido cinco veces en territorio mexicano: 1964, 1967, 1968, 2017 y 2018. Cuatro pilotos levantaron el título después de competir en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ya que Lewis Hamilton lo consiguió en dos ocasiones.

John Surtees inauguró esa lista en 1964. El británico llegó a la última carrera de la temporada con posibilidades de superar a Graham Hill y Jim Clark. Dan Gurney ganó el Gran Premio, pero el segundo lugar de Surtees le permitió quedarse con el campeonato por un solo punto sobre Hill.

La definición tuvo varios cambios durante la carrera. Clark lideraba y parecía encaminado al título, pero una falla en su Lotus lo dejó sin la victoria durante las vueltas finales. Surtees recibió el segundo puesto y obtuvo los puntos que necesitaba para conquistar su única corona con Ferrari. El resultado completó una hazaña que nadie ha repetido: ser campeón mundial tanto en motociclismo como en Fórmula 1.

México volvió a decidir el campeonato en 1967. Denny Hulme terminó tercero detrás de Jim Clark y Jack Brabham, resultado suficiente para superar por cinco puntos a su compañero y jefe de equipo. El neozelandés no ganó aquella carrera, pero cerró una temporada marcada por su regularidad y obtuvo el único título de su trayectoria.

Un año después, Graham Hill no necesitó cálculos. El británico ganó el Gran Premio de México de 1968 con Lotus y aseguró su segundo campeonato mundial. Jackie Stewart terminó séptimo y perdió cualquier oportunidad de alcanzarlo. La victoria convirtió al circuito mexicano en el escenario de tres coronaciones durante un periodo de cinco temporadas.

La Fórmula 1 tardó casi medio siglo en volver a entregar un campeonato en México. Lewis Hamilton llegó al Gran Premio de 2017 con una amplia ventaja sobre Sebastian Vettel, pero sufrió una carrera complicada después de los contactos de la primera vuelta. El británico cayó al fondo, remontó hasta el noveno lugar y sumó los dos puntos que necesitaba. Vettel terminó cuarto y Hamilton aseguró su cuarta corona, mientras Verstappen se llevó la victoria.

Hamilton repitió la celebración en 2018. El piloto de Mercedes finalizó cuarto, por detrás de Verstappen, Vettel y Kimi Räikkönen, y el resultado le permitió conquistar su quinto campeonato. Fue la coronación más reciente en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Antonelli podría convertirse en el quinto piloto distinto y protagonizar la sexta definición del título mundial en México. Además, rompería el récord de juventud de Sebastian Vettel, quien tenía 23 años cuando ganó el campeonato de 2010. El italiano de Mercedes afrontará la carrera mexicana con 20 años y con una ventaja que le permite depender de sí mismo.

Checo Pérez regresa al GP México

El fin de semana también marcará el regreso de Sergio Pérez ante la afición mexicana. Checo disputará su décima carrera de casa, la primera con Cadillac, y celebrará su participación número 300 en la Fórmula 1. El mexicano llega después de terminar en el lugar 19 en Austin, mientras la nueva escudería todavía busca sus primeros puntos.

México recibirá así una carrera con dos historias centrales: la posible coronación del primer campeón italiano en 73 años y el regreso de Checo con un equipo que debutará en el país. El Autódromo Hermanos Rodríguez ya ha demostrado que no necesita entregar la victoria al futuro monarca para transformar una carrera en un momento histórico. Antonelli sólo requiere dos puntos para colocar su nombre junto a los de Surtees, Hulme, Hill y Hamilton.