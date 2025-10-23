Pato O'Ward, algarabía, recuerdos y... regaño seguro
El piloto regiomontano Patricio “Pato” O’Ward congregó a cientos de fans en una plaza comercial de la Ciudad de México, en un animado encuentro previo al Gran Premio de México que se celebrará el próximo domingo. Entre la multitud destacaban dos adolescentes por su entusiasmo y cierto nervio a causa de una pequeña travesura cuya consecuencia ya presentían.
Sofía y Jocelyn decidieron faltar a sus clases en la preparatoria. El objetivo era claro y ellas lo defienden frente a cualquier argumento: la gran celebración del automovilismo en México es diferente año con año y más aún si esta vez su gran ídolo está presente. Querían verle de cerca y, por supuesto, si la suerte estaba de su lado en esta misión, tomarse una foto con él.
La emoción se desbordaba entre cámaras de celular, pósters y vítores. Todos miraban hacia un mismo lugar, ese desde el cual Pato O’Ward bajaba las escaleras para estar con ellos y firmar gorras, autos de colección, libretas y todo lo que la afición le entregara hasta llegar al escenario. Elegante y muy propio, el piloto mexicano de 26 años firmó casi todo lo que le ponían delante.
“Nos saltamos la escuela para venir a ver a Pato porque nos hacía ilusión”, decían entre la euforia y el nervio porque la operación ‘nos vamos de pinta´ presentó una falla: “Ya se enteraron nuestras mamás y nos van a regañar”, reveló Sofíacon esa risita especial que suele aparecer previa a la tormenta. Como fuera, ella celebró impetuosa el momento con esa diadema que incorporaba un pequeño pato de peluche, mismo que portaban decenas de fans del mexicano.
Las jóvenes estudiantes se habían enterado del evento por internet y planearon todo para que la experiencia valiera el regaño que ya sabían les esperaba en casa. “Mejor nos vamos a ir porque nuestras mamás ya nos están buscando y ya saben que estamos acá”, dijo Jocelyn.
O’Ward arribó un par de horas después. Sonriente hablaba sobre su orgullo de correr frente al público mexicano.
“Me siento muy honrado y uno de mis sueños es correr ante el público de México y correr en una práctica es un primer paso. Algún día va a pasar. Cada que me subo a un auto de Fórmula Uno es especial”, decía emocionado por el momento ante una audiencia que exhibía calcomanías, su rostro y muñecos tejidos con crochet (aguja de gancho). Fueron algunas de las pequeñas creaciones de la afición mexicana para el volante nacional.
Él, agradecido, correspondió con un gesto que pocas olvidarán: convivió por más de dos horas con sus fans y firmó hasta el último recuerdo.
Este fin de semana el regiomontano será uno de los pilotos reserva del equipo McLaren, líder del campeonato, y participará en la Práctica 1, de este viernes, en el Autódromo Hermanos Rodríguez.