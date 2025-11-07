Franco Colapinto confirmado por Alpine para la temporada 2026 de Fórmula 1
El argentino Franco Colapinto fue confirmado como piloto titular del equipo Alpine para la temporada 2026 de la Fórmula 1, según anunció oficialmente la escudería.
El piloto de 22 años volverá a compartir equipo con el francés Pierre Gasly, con quien ya compitió en temporadas anteriores. “Vamos, nene ”, publicó Alpine en sus redes sociales, acompañando el anuncio en la antesala del Gran Premio de Brasil.
“Colapinto completa nuestro line-up de pilotos para 2026, aportando estabilidad y continuidad al equipo en el inicio de una nueva era reglamentaria”, destacó la escudería en su comunicado.
La FIA introducirá el próximo año una serie de cambios técnicos, con monoplazas “más ligeros, más potentes y con mayor énfasis en la habilidad del piloto”.
“Tengo muy buenas sensaciones para 2026”, expresó Colapinto en declaraciones difundidas por el equipo. “Representar a mi país en este deporte es algo que soñé toda mi vida. Estoy realmente emocionado de haber vuelto a la Fórmula 1 este año, pero aún más de continuar con el mismo equipo y la misma gente”.
El joven argentino revolucionó a su país en 2024, cuando debutó en la máxima categoría del automovilismo, aunque en 2025 ha atravesado una temporada difícil, todavía sin sumar puntos.
“Cuando los resultados no acompañan es cuando más se aprende”, reflexionó Colapinto, quien agradeció además el incondicional apoyo de la afición argentina, a la que calificó como “de otro planeta”.
Su compañero Pierre Gasly, de 29 años, acumula 20 puntos en la actual campaña, con un sexto puesto en el Gran Premio de Gran Bretaña como su mejor resultado.
El jefe del equipo Alpine, Flavio Briatore, elogió al piloto argentino y respaldó su continuidad.
“He seguido de cerca la trayectoria de Franco en la Fórmula 1 y siempre creí que tiene las cualidades y el potencial para ser un piloto de élite”, afirmó el italiano en un comunicado.
“Ha sido un año complicado para todo el equipo y no siempre ha sido fácil rendir al máximo, pero tanto Franco como Pierre han trabajado incansablemente para colocarnos en la mejor posición posible de cara al futuro. Con ellos, contamos con una combinación ideal de experiencia, velocidad y talento”, añadió.