Franco Colapinto: el sueño argentino llega al Gran Premio de México
En la antesala del Gran Premio de la Ciudad de México, el piloto argentino Franco Colapinto, integrante del equipo Alpine, fue reflexivo sobre su presente en la Fórmula Uno y su camino recorrido hasta llegar a la máxima categoría del automovilismo mundial.
“A los nueve años mi sueño era manejar un Fórmula Uno y lo he cumplido”, afirmó Colapinto, quien vive su primera temporada completa en la élite. “Estar en Europa fue un poco a ciegas, sin tener la certeza de casi nada. Tenía que hacer lo que debía hacer por mis sueños”, explica en un hotel de la Ciudad de México.
Joven, con apenas 22 años, reconoce dificultades en el viaje para alcanzar sus sueños. No ha sido un camino fácil, pero cada paso, afirma, tiene un valor especial. “Trato de disfrutar el presente, el día a día. Ese sueño de llegar a Fórmula Uno lo cumplí, y ahora hay algo más: un país entero que estamos empujando”.
Colapinto se ha convertido en una de las grandes esperanzas del deporte argentino. Esto le sorprende por el fervor que despierta. “Nunca pensé que todo un país me iba a estar apoyando. Tienes que crecer acorde a eso y ese es el ejemplo para muchos chicos. Yo crecí muy de golpe, en uno o dos años crecí lo que normalmente se crece en siete. Viví una vida distinta, pero es algo que elegí”.
Sin embargo, tampoco se engaña: la pasión argentina es algo casi consanguíneo. En sus venas corre un espíritu vehemente, devoto hasta el misticismo: “Los argentinos somos muy apasionados, es algo que nos hace diferentes. Todos los pilotos europeos están impresionados con el apoyo que tengo. Es un apoyo especial el de Argentina”.
Entre recuerdos y emociones, el piloto también evocó sus primeros pasos como fanático: “Me acuerdo cuando de chico seguía a Checo Pérez porque era el más cercano a Latinoamérica y hablaba español. Y después corrí contra él, es una locura”.
En cuanto al rendimiento de su equipo, reconoció que el presente no es el ideal: “Hay mucho por mejorar. No estamos pasando por el mejor de los momentos. No tenemos el ritmo y la velocidad para seguir adelante. No es lo que queremos y trabajamos muy duro para revertir eso. Luchamos como si estuviéramos peleando adelante. Es un año de transición, pero ha resultado más difícil de lo que pensamos”.
Colapinto afrontará este fin de semana el Gran Premio de la Ciudad de México, una cita especial por su cercanía cultural y por el cariño del público latinoamericano que lo adoptó como uno de los suyos.