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Franco Colapinto renueva con Alpine y asegura su lugar en la F1 para 2027

El piloto argentino ha asegurado el asiento de F1 una temporada más, con el respaldo de Flavio Briatore.

Álvaro Piñeirua

Franco Colapinto seguirá un año más con Alpine.
Franco Colapinto seguirá un año más con Alpine. / Clive Rose/Getty Images

Franco Colapinto continuará en la Fórmula 1 durante la temporada 2027. Alpine confirmó la renovación del piloto argentino y mantendrá sin cambios su alineación, por lo que el corredor de 23 años seguirá como compañero de Pierre Gasly.

La escudería respaldó a Colapinto después de su crecimiento durante el campeonato de 2026. El argentino suma 19 puntos y consiguió el mejor resultado de su trayectoria con un sexto lugar en el Gran Premio de Canadá. Flavio Briatore destacó sus actuaciones en Miami y Montreal como pruebas de que pertenece a la Fórmula 1 y al proyecto de Alpine.

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Estoy muy contento de seguir con este equipo en 2027. Me siento muy feliz y muy a gusto aquí”, declaró Colapinto, quien señaló que el objetivo a largo plazo consiste en competir por victorias.

"Este año hemos visto a Franco crecer de verdad y ganar en madurez hasta convertirse en un excelente piloto", subrayó Flavio Briatore. "Sus resultados, especialmente en Miami y Montreal, han confirmado lo que yo ya sabía: Franco tiene plenamente su sitio en la Fórmula 1 y dentro de esta escudería".

El piloto de Pilar llegó a Alpine como reserva en 2025 y ocupó el lugar de Jack Doohan desde el Gran Premio de Emilia-Romaña. La escudería le confió uno de sus asientos para toda la temporada de 2026 y ahora extiende su contrato por un año más. La renovación le entrega estabilidad a Colapinto y permite que Alpine conserve una pareja que conoce el proyecto antes de afrontar la siguiente etapa de su reconstrucción.

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Álvaro Piñeirua
ÁLVARO PIÑEIRUA

Redactor en Sports Illustrated México.

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