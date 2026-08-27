Franco Colapinto renueva con Alpine y asegura su lugar en la F1 para 2027
Franco Colapinto continuará en la Fórmula 1 durante la temporada 2027. Alpine confirmó la renovación del piloto argentino y mantendrá sin cambios su alineación, por lo que el corredor de 23 años seguirá como compañero de Pierre Gasly.
La escudería respaldó a Colapinto después de su crecimiento durante el campeonato de 2026. El argentino suma 19 puntos y consiguió el mejor resultado de su trayectoria con un sexto lugar en el Gran Premio de Canadá. Flavio Briatore destacó sus actuaciones en Miami y Montreal como pruebas de que pertenece a la Fórmula 1 y al proyecto de Alpine.
Te puede interesar: F1: Alpine condena mensajes de odio en redes contra Colapinto tras GP Japón
“Estoy muy contento de seguir con este equipo en 2027. Me siento muy feliz y muy a gusto aquí”, declaró Colapinto, quien señaló que el objetivo a largo plazo consiste en competir por victorias.
"Este año hemos visto a Franco crecer de verdad y ganar en madurez hasta convertirse en un excelente piloto", subrayó Flavio Briatore. "Sus resultados, especialmente en Miami y Montreal, han confirmado lo que yo ya sabía: Franco tiene plenamente su sitio en la Fórmula 1 y dentro de esta escudería".
El piloto de Pilar llegó a Alpine como reserva en 2025 y ocupó el lugar de Jack Doohan desde el Gran Premio de Emilia-Romaña. La escudería le confió uno de sus asientos para toda la temporada de 2026 y ahora extiende su contrato por un año más. La renovación le entrega estabilidad a Colapinto y permite que Alpine conserve una pareja que conoce el proyecto antes de afrontar la siguiente etapa de su reconstrucción.