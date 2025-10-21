GP de la Ciudad de México: Lo que necesitas saber si vas al Autódromo Hermanos Rodríguez
El Gran Premio de la Ciudad de México de la Fórmula 1 está a unos días de celebrarse por lo que la organización comparte las principales recomendaciones para disfrutar al máximo de la edición que celebra los 10 años de la etapa más reciente del México GP.
APP Mexico GP:
Se recomienda descargar la aplicación móvil “MexicoGP” en celular, ya sea en la App Store o Google Play y con esto puedas preparar tu llegada al Autódromo Hermanos Rodríguez. Además, en un mismo lugar podrás encontrar tus boletos, conocer los horarios de pista, noticias, resultados, oferta gastronómica disponible durante el fin de semana del evento, así como una sección de preguntas frecuentes y más.
Transporte:
El recinto NO cuenta con estacionamiento para este evento, por lo que te recomendamos usar transporte público, los servicios de transportación remota o el sistema Ticket2Ride de Ticketmaster.
Entre las opciones de transporte público para arribar al recinto se encuentran:
- La Línea 9 del Metro en sus estaciones Velódromo, Ciudad Deportiva y Puebla.
- La Línea 2 del Metrobús en los arribos Iztacalco y UPIICSA.
- La Línea 2 del Trolebús en sus estaciones Ciudad Deportiva, Puerta 8, Puebla y Av. Río Churubusco.
● El sistema Ticket2Ride es un servicio de transporte que puedes adquirir por cada día del evento a través de Ticketmaster y que te lleva al Autódromo y de vuelta en una de las cinco rutas disponibles con un costo de $350 más cargos por servicio saliendo de:
- Mundo E
- Interlomas
- Perisur
- Condesa
- Plaza Lindavista
Por otra parte, dentro de la aplicación del México GP podrás encontrar una comunidad de carpool para compartir tu viaje. Para acceder, en la sección de “Plan de Movilidad” da clic en el botón “Conócela aquí”, que te dirigirá a la descarga de la app de Tribuu (IOS y Android). Una vez instalada, el sistema te deberá de incorporar automáticamente a la red del Gran Premio Mexicano; pero en caso de que la app te solicite seleccionar una red, elige la opción de “Gran Premio Mexicano” e ingresa el código F1MEXICO para unirte a esta la comunidad, que te permitirá compartir el trayecto, reducir gastos, viajar acompañado y disminuir la cantidad de vehículos que llegan al evento.
Igualmente en la sección de “Plan de Movilidad” de la app del México GP, podrás encontrar “Traza tu ruta”, un servicio en alianza con Ualabee que te permitirá conocer las rutas más rápidas para tu llegada al Autódromo.
Acceso:
Boleto electrónico: TODOS los boletos son digitales, los cuales podrás descargar desde el MexicoGP Account Manager (https://am.ticketmaster.com/mexicogp/) o desde la app del MexicoGP. Al ingresar al Account Manager, podrás consultar la puerta de acceso, tu zona y grada en la que se ubican tus asientos.
Recuerda que debes de mostrar tu boleto digital desde tu cuenta en el México GP Account Manager o en tu Wallet digital, ya que tus boletos NO podrán ser escaneados desde una captura de pantalla.
Las puertas abren desde las 8:00 hrs. y cierran a las 20:00 hrs. (sujeto a cambios sin previo aviso), además de que las zonas dentro del inmueble no se comunican entre sí.
Debes respetar la leyenda de “viernes”, “sábado” y “domingo” señalada en cada boleto electrónico.
Evita comprar boletos en sitios web ajenos a Ticketmaster, F1 Experiences o formula1.com. Al comprar en grupos en redes sociales, páginas de reventa de boletos y afuera de los inmuebles corres el riesgo de comprar boletos falsos o duplicados y no podrás ingresar al evento.
No compartas fotografías o capturas de tus boletos en redes sociales o aplicaciones de mensajería.
Artículos permitidos:
Podrás ingresar banderas sin asta, cámaras profesionales con un lente máximo de 300 mm, binoculares, sombreros, gorras, paraguas pequeños de punta chata y mochilas pequeñas, de preferencia transparentes.
No podrás acceder con selfie sticks, bombas de humo, bengalas, bicicletas, mochilas de más de 10x15x30 cm, instrumentos musicales ni mascotas.
Revisa la lista completa de artículos permitidos y prohibidos en el sitio oficial del México GP.
Alimentos y Bebidas
Para adquirir bebidas y alimentos tendrás que utilizar el sistema Digicash by Banamex, podrás recargar tu Token con dinero en efectivo, tarjeta de débito o crédito de cualquier entidad bancaria para facilitar pagos. Este sistema busca evitar el uso de efectivo y reducir las concentraciones en los puntos de venta de alimentos y bebidas.
En Zona Verde y Azul, podrás encontrar Tótems de Autocarga, donde podrás crear tu cuenta y realizar tu carga.
De no gastar el total del saldo de tu Token Digicash by Banamex e hiciste tus recargas en los Módulos, podrás solicitar un reembolso de manera digital a partir del lunes 3 de noviembre a las 11:55 hrs. y hasta el domingo 30 de noviembre a las 23:55 hrs. por medio de un formulario online, sólo recuerda revisar bien tus datos. Para mayor información consulta el siguiente link: http://digicash.mexicogp.mx/.
Si haces uso de los Tótem de Autocarga, tu saldo restante será reembolsado de manera automática.
La carrera mantendrá el uso de vasos de aluminio infinitamente reciclables, sustituyendo a los vasos de plástico de un solo uso. Asimismo, se contará con voluntarios activos, 20 contenedores y más de 300 islas para su recolección y posterior reciclaje.
Se instalarán 11 puntos de hidratación totalmente gratuitos a lo largo del recinto, para que los asistentes puedan mantenerse hidratados durante el fin de semana.
Contaremos más de 50 opciones de comida, incluyendo una diversa oferta de comida a base de plantas, entre las que destacan: Fishers, El Califa, Los Famosos Del Beisbol, Atarantados, El Villamelón, Norteñito Steak y Butcher & Sons, entre otros.
El horario de venta de cerveza será de 11:00 a 18:00 hrs., mientras que la venta de alcohol será de 12:00 a 18:00 hrs.
En el recinto
El respeto es esencial para disfrutar la carrera, por ello sigue las indicaciones dentro del evento y acata los protocolos de seguridad en todo momento.
Te recomendamos llevar zapatos cómodos, cargador portátil, sombrilla (de punta chata) o impermeable, gorra, protector solar y, por supuesto, la mejor actitud para vivir el fin de semana dedicado a los amantes del automovilismo.
Horario de actividades
Los eventos del Gran Premio de la Ciudad de México son:
Día
Evento
Hora
Viernes 24 de octubre
Práctica 1
12:30
Sábado 25 de octubre
Práctica 3
11:30
Domingo 26 de octubre
Carrera
14:00
*Horarios sujetos a cambio sin previo aviso
Consulta el programa completo aquí.
Mapa
Para conocer más sobre los accesos, transporte, oferta de alimentos, entretenimiento, servicios generales y otros puntos de interés, consulta el mapa del evento.
En las redes sociales de la carrera se agregarán nuevos avisos por lo que recomendamos estar atentos a los posteos que se realicen en los próximos días.
