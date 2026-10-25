Gran Premio de México: Más de 400 mil accesos, un solo fin de semana y una cuenta que nunca cierra

Entre 2015 y 2025, el Gran Premio de México acumuló 157 mil 594 millones de pesos en derrama económica y exposición mediática, según CIE. Para 2026, la Canaco Ciudad de México proyecta 22 mil 228 millones más, aunque el desglose presentado por el organismo deja sin explicar casi 8 mil 914 millones y tampoco existe una cifra pública que permita conocer el beneficio neto de la carrera.

Antes de que amanezca, una persiana metálica sube con estruendo en las inmediaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez. Adentro hay mesas apiladas, cajas de refresco y un pizarrón con precios que cambiaron la semana pasada. Faltan pocos días para la carrera y el negocio ya trabaja para ella.

Así empieza el Gran Premio de México: mucho antes de que un motor se encienda. Hay habitaciones reservadas desde hace meses, choferes que planean turnos dobles y restaurantes que preparan mesas para visitantes de otros países. La bandera a cuadros cae el domingo. La economía de la carrera no espera esa señal.

Desde 2015, cuando la Fórmula 1 volvió al calendario, el evento levantó una maquinaria que rebasa las tribunas. Corporación Interamericana de Entretenimiento, organizadora de la competencia, calcula que hasta 2025 acumuló 157 mil 594 millones de pesos en derrama económica y exposición mediática. Suma también 93 mil 175 empleos acumulados durante las distintas ediciones y 12 mil 629 millones de pesos en derrama salarial.

La cifra de empleos necesita una precisión. No significa que existan 93 mil 175 puestos permanentes creados por el Gran Premio. Es la suma de los trabajos que los estudios atribuyen o consideran sustentados por cada edición, desde personal de montaje y seguridad hasta actividades en hotelería, transporte, alimentos y servicios.

Para 2026, la Canaco Ciudad de México proyecta una derrama de 22 mil 228 millones de pesos. Su presidente, Vicente Gutiérrez Camposeco, sitúa esa cifra 6.5 por ciento por encima de la estimación del año anterior y anticipa beneficios para hoteles, plataformas de alojamiento, restaurantes, bares, museos, comercios y servicios de movilidad.

Sin embargo, la proyección deja una cuenta pendiente. La Canaco calcula 8 mil 420 millones de pesos por venta de boletos, 4 mil 518 millones por servicios turísticos, agencias y traslados, 366 millones 954 mil pesos por hospedaje y 8 millones 920 mil por exposición mediática. Tal como fue publicado, el desglose suma 13 mil 313 millones 874 mil pesos, casi 8 mil 914 millones menos que el total anunciado. El comunicado no explica el origen de la diferencia ni aclara si existe un error en alguna de las cantidades.

La cifra grande también esconde dos dineros distintos. Uno circula: lo que se paga por un cuarto, un taxi, una cerveza, un boleto o una comida. El otro es una estimación publicitaria: lo que valdría mostrar a la capital ante una audiencia global. Ambos conceptos aparecen sumados bajo una misma idea de impacto, aunque no representan el mismo tipo de beneficio.

La primera edición lo muestra. De los 12 mil 761 millones de pesos reportados en 2015, 3 mil 944 fueron contribución económica del Gran Premio, 4 mil 705 correspondieron a exposición en medios y 4 mil 112 a la remodelación del circuito.

La relación se mantuvo con el paso de los años. En 2023, el análisis encargado por CIE asignó 5 mil 242 millones a derrama directa y 9 mil 854 a exposición mediática. En 2025, de los 19 mil 840 millones atribuidos al evento, 6 mil 715 correspondieron a actividad económica directa y 13 mil 125 a exposición en medios. Dos de cada tres pesos del impacto anunciado no pasaron por una caja registradora: representaron el valor calculado de aparecer ante una audiencia internacional.

Los estudios de 2023 y 2025 fueron elaborados por AECOM y Formula Money, empresas contratadas por CIE para medir el impacto y los beneficios de la carrera. Eso no invalida sus resultados, pero sí aporta contexto: se trata de estimaciones encargadas por la misma compañía que promueve y comercializa el Gran Premio, no de una auditoría pública independiente.

El dinero que se toca aparece con mayor claridad en los hoteles. En 2021, con una asistencia acumulada de 372 mil personas durante tres días, la ocupación llegó a 97 por ciento en las zonas cercanas al Autódromo y a 63.7 por ciento en toda la capital, según el Gobierno de la Ciudad de México. Llegaron más de 188 mil turistas. El hospedaje dejó 192.1 millones de pesos y los servicios turísticos, 2 mil 183 millones.

La asistencia acumulada casi no se mueve. En 2023 se registraron 400 mil 639 accesos durante el fin de semana; en 2025 fueron 401 mil 326, de los cuales 153 mil 867 correspondieron al domingo. Esas cantidades representan la suma de las asistencias de las tres jornadas y no necesariamente el mismo número de personas distintas, pues un aficionado con acceso para todo el fin de semana aparece en el conteo de cada día.

Lo que crece es el gasto de los visitantes, el costo de la operación, la actividad de los patrocinadores y el valor atribuido a la transmisión. CIE reportó 19 mil 840 millones de pesos para 2025, 4 mil 744 millones más que en 2023, aunque cerca de dos terceras partes del total correspondieron otra vez a exposición mediática.

La vitrina, además, tiene precio. Según el Gobierno capitalino, la exposición acumulada de las primeras nueve ediciones superó los 76 mil millones de pesos, y sólo en 2024 la marca Ciudad de México alcanzó 11 mil millones. Pero un valor publicitario no es un ingreso fiscal ni una venta en caja. Rinde únicamente si la visibilidad se transforma en visitantes, inversión y negocios que sobrevivan al fin de semana.

Del otro lado de la cuenta permanecen los costos. No se conoce públicamente cuánto paga la organización por los derechos para mantener la carrera en el calendario. Federico González Compeán, director general del Gran Premio de México, ha explicado que la cantidad entregada a Fórmula 1 es confidencial por contrato. Tampoco existe un desglose público integral que reúna operación, montaje, seguridad, movilidad, mantenimiento y demás recursos vinculados con el evento.

Por eso, derrama económica no significa utilidad. Los 22 mil 228 millones previstos para 2026 no representan una ganancia disponible para la ciudad ni pueden compararse directamente con el costo de organizar la carrera. Sin conocer todos los gastos, es posible dimensionar el movimiento económico, pero no calcular su rentabilidad neta.

Ese es el reto: que el impulso alcance a más sectores, que los empleos temporales se conviertan en oportunidades sostenidas y que la exposición internacional produzca beneficios medibles más allá del valor publicitario.

Aquella persiana volverá a bajar el domingo por la noche. Las cuentas del Gran Premio, no.