Hamilton contempla en México el nacimiento de un nuevo campeón: “Los récords están para romperse”

México puede convertirse en el escenario de un cambio generacional dentro de la Fórmula Uno. Lewis Hamilton, quien celebró en el Autódromo Hermanos Rodríguez los campeonatos mundiales de 2017 y 2018, podría presenciar este domingo la coronación de Andrea Kimi Antonelli, el joven al que conoció cuando todavía observaba desde el fondo del garaje y que años después ocupó su lugar en Mercedes.

La posibilidad tiene un significado especial para Hamilton. No se trata únicamente de ver a otro piloto conquistar el título, sino de acompañar el final de un proceso que observó de cerca. El británico recordó los primeros pasos de Antonelli dentro del equipo, su crecimiento en las categorías inferiores y su llegada al asiento que él dejó para comenzar una nueva etapa con Ferrari.

“Ver a un joven como Kimi pasar de ser aquel niño que estaba al fondo del garaje a entrar en las reuniones de ingeniería y después reemplazarme en un equipo que amo y para el que trabajé durante muchos años es realmente especial”, expresó Hamilton.

Antonelli atravesó una complicada campaña de debut antes de transformarse en la gran figura de 2026. Hamilton destacó la forma en la que el italiano superó ese periodo y encontró la regularidad necesaria para colocarse a las puertas de un campeonato histórico.

“Tuvo un año difícil y ahora ha estado impecable. Es realmente increíble observarlo. Los récords están para romperse y convertirse en el campeón más joven de la historia sería algo fenomenal”, aseguró.

Hamilton también reconoció que se siente afortunado por compartir la pista con Antonelli durante este momento. Aunque ahora representan a equipos distintos, el siete veces campeón no ocultó el cariño que mantiene por el piloto que heredó su lugar en Mercedes.

“Estoy agradecido de poder competir en esta época y ser testigo de lo que está consiguiendo. Espero que en el futuro podamos tener verdaderas batallas porque este año casi no hemos contado con esa oportunidad. Me sentiré muy feliz por él”, añadió.

La historia adquiere mayor fuerza por el lugar en el que puede consumarse. El Gran Premio de México ocupa un espacio importante en la trayectoria de Hamilton. Aquí aseguró dos de sus siete campeonatos y vivió algunas de las celebraciones más importantes de su carrera. Ahora puede observar cómo otro piloto comienza a construir su propia historia en el mismo circuito.

Hamilton todavía puede retrasar la coronación. Parte desde la pole position y necesita ganar para mantener con vida sus posibilidades matemáticas. Sin embargo, dejó claro que su prioridad no consiste en interferir con el camino de Antonelli, sino en obtener el mejor resultado posible para Ferrari.

“Kimi continúa manejando muy bien y está haciendo todo lo que necesita. Él está en su propio camino y nosotros debemos concentrarnos en ofrecer nuestro mejor rendimiento y defender nuestra posición en el campeonato de constructores”, explicó.

George Russell, compañero de Antonelli en Mercedes, también habló con naturalidad sobre la inminente definición. Aunque todavía conserva una posibilidad matemática y una victoria suya prolongaría el campeonato, admitió que el desenlace parece decidido.

“Es inevitable que gane el campeonato y lo más probable es que suceda este fin de semana. En mi mente, prácticamente ya lo ha conseguido”, declaró Russell.

Charles Leclerc completa el componente inesperado de la historia. El monegasco partirá tercero y, si gana la carrera, Antonelli se proclamará campeón sin importar su resultado. Una victoria de cualquier piloto distinto a Hamilton o Russell terminará con la pelea por el título.

Leclerc anticipó una competencia definida en buena medida por la arrancada y el largo recorrido hacia la primera curva. La dificultad para adelantar puede convertir los primeros metros en un momento decisivo no sólo para la victoria, sino también para el campeonato.

México fue testigo de dos coronaciones de Hamilton y ahora puede recibir la primera de Antonelli. Entre ambos existe una conexión que trasciende el cambio de asiento en Mercedes: uno marcó una época y el otro está a punto de comenzar la suya.

Hamilton intentará ganar, pero también entiende el significado del momento. Si Antonelli completa el objetivo, el británico estará presente para observar cómo aquel niño que conoció en el garaje se convierte en el campeón mundial más joven de la F1. En un lugar lleno de recuerdos para él, Hamilton puede presenciar el nacimiento de una nueva era.