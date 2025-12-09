Helmut Marko se marcha de Red Bull: se cierra una era de más de dos décadas en la Fórmula 1
Red Bull confirmó la salida de Helmut Marko, uno de los personajes más influyentes de la escudería y figura clave en el desarrollo deportivo de la marca desde su ingreso a la Fórmula 1. El asesor austriaco, de 82 años, dejará sus funciones a finales de 2025, poniendo fin a una relación que marcó profundamente la estructura del equipo y la carrera de varios campeones del mundo.
“Es una noticia muy triste que Helmut nos deje”, expresó el director del equipo, Laurent Mekies, en un comunicado publicado en la red social X. “Ha sido una parte tan integral de nuestro equipo y de todo el programa de automovilismo de Red Bull durante más de dos décadas”.
Marko, cercano al cuatro veces campeón del mundo Max Verstappen y arquitecto del célebre programa de jóvenes pilotos de Red Bull, tenía contrato vigente hasta 2026. Sin embargo, según reportes de varios medios, la decisión de adelantar su salida se tomó el lunes en Abu Dabi, durante una reunión interna encabezada por Oliver Mintzlaff, uno de los directores generales del grupo energético y responsable del área deportiva.
El propio Marko había dejado abiertas las dudas sobre su continuidad el domingo, tras el Gran Premio de Abu Dabi, donde Lando Norris se coronó campeón del mundo con apenas dos puntos de ventaja sobre Verstappen. “No está en cuestión, pero tendré una conversación y luego veré qué hago. Es un conjunto complejo de diferentes cosas”, señaló entonces el veterano asesor.
La salida de Marko ocurre en un momento de reconfiguración profunda dentro de Red Bull. Mekies, quien asumió la dirección del equipo en julio tras la destitución de Christian Horner, ya había insinuado que se avecinaban cambios estructurales. “Helmut ha sido increíble en el apoyo que nos brindó para enderezar las cosas este año”, dijo. “La Fórmula 1 no es un entorno estático: siempre estamos ajustando la organización, ya sea en lo técnico o en lo deportivo”.
Según el dirigente francés, la revisión constante de procesos forma parte natural del funcionamiento de un equipo de punta. “No lo digo específicamente por Helmut, pero en general estamos en un entorno donde constantemente nos cuestionamos y buscamos los próximos pasos para trabajar mejor”, añadió.
La marcha de Helmut Marko cierra un capítulo decisivo en la historia reciente de Red Bull: el hombre que ayudó a descubrir talentos como Vettel y Verstappen, y que moldeó la estructura competitiva del equipo durante dos décadas, dejará un vacío significativo en la organización que dominó la Fórmula 1 moderna. El futuro, tanto del programa de pilotos como de la cúpula deportiva, entra ahora en una nueva fase de transición.