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Kimi Antonelli gana el GP de Italia tras una increíble remontada

Ante su público, el piloto de 20 años se impuso a su compañero de equipo George Russell, al que adelantó a cuatro vueltas del final de la carrera, y al neerlandés Max Verstappen, de Red Bull.

Redacción SI México

Andrea Kimi Antonelli al volante del Mercedes AMG Petronas W17 durante la sesión de clasificación del Gran Premio de Italia en Monza
Andrea Kimi Antonelli al volante del Mercedes AMG Petronas W17 durante la sesión de clasificación del Gran Premio de Italia en Monza / Getty Images

El italiano Kimi Antonelli, que había salido desde la 19ª posición, ganó el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 tras una espectacular remontada y aumentó su ventaja al frente del Mundial, este domingo en el circuito de Monza.

Ante su público, el piloto de 20 años se impuso a su compañero de equipo George Russell, al que adelantó a cuatro vueltas del final de la carrera, y al neerlandés Max Verstappen, de Red Bull.

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Redacción SI México
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