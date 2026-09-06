Kimi Antonelli gana el GP de Italia tras una increíble remontada
Ante su público, el piloto de 20 años se impuso a su compañero de equipo George Russell, al que adelantó a cuatro vueltas del final de la carrera, y al neerlandés Max Verstappen, de Red Bull.
El italiano Kimi Antonelli, que había salido desde la 19ª posición, ganó el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 tras una espectacular remontada y aumentó su ventaja al frente del Mundial, este domingo en el circuito de Monza.
Ante su público, el piloto de 20 años se impuso a su compañero de equipo George Russell, al que adelantó a cuatro vueltas del final de la carrera, y al neerlandés Max Verstappen, de Red Bull.
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