Kimi Antonelli manda en el nuevo Madring
Kimi Antonelli no necesitó demasiado tiempo para encontrar el límite del nuevo circuito Madring. El líder del Mundial fue el más rápido este viernes en la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de España de Fórmula 1, al frente de un doblete de Ferrari encabezado por Charles Leclerc y Lewis Hamilton.
El italiano de 20 años llevó a su Mercedes a un tiempo de 1:33.662, suficiente para superar por 113 milésimas a Leclerc y colocar nuevamente su nombre en lo más alto de una jornada marcada por la exigencia técnica del trazado madrileño.
El nuevo circuito, diseñado para recibir por primera vez a la Fórmula 1 en la capital española, puso a prueba a los pilotos desde las primeras vueltas. Sin embargo, la segunda sesión sólo tuvo una interrupción importante: la bandera roja provocada por el debutante de Racing Bulls, Arvid Lindblad.
El piloto perdió el control de su monoplaza en la curva 13 y terminó contra las barreras. Lindblad salió ileso, aunque el impacto dejó importantes daños en su coche. Hasta ese momento, el joven había firmado una actuación destacada y ocupaba el cuarto puesto de la clasificación, posición que conservó al término de la sesión.
Detrás de él terminaron George Russell, de Mercedes; Max Verstappen, de Red Bull; y Oscar Piastri, de McLaren, en una sesión que comenzó a mostrar las primeras referencias de rendimiento en el nuevo escenario madrileño.
Para los pilotos españoles, en cambio, el viernes dejó sensaciones menos alentadoras.
Carlos Sainz finalizó en la decimosexta posición con Williams, a 2.629 segundos del tiempo de Antonelli. Un puesto después apareció Fernando Alonso, quien tuvo una jornada todavía más complicada.
El piloto de Aston Martin sólo pudo completar 16 vueltas y perdió los primeros 25 minutos de la sesión por un problema en el embrague de su AMR26. Cuando finalmente salió a pista, Alonso quedó a 3.118 segundos del líder.
La Fórmula 1 logró completar una jornada con menos incidentes de los que podía anticipar la complejidad del nuevo circuito. En otras categorías, sin embargo, sí hubo momentos de tensión.
Durante los entrenamientos de Fórmula 2, el tailandés Tasanapol Inthraphuvasak, de ART Grand Prix, protagonizó un fuerte accidente en la curva 19. El monoplaza hizo un trompo antes de impactar contra las protecciones y, poco después, la parte trasera del coche comenzó a incendiarse.
El piloto logró salir por su propio pie del habitáculo y resultó ileso.
Con Antonelli al frente y Ferrari inmediatamente detrás, el primer viernes de actividad de la Fórmula 1 en Madrid dejó una primera certeza: el Madring no regalará nada. El nuevo escenario español ya comenzó a exigir precisión, confianza y capacidad para encontrar los límites desde el primer intento.