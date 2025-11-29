La sprint de Catar devuelve a Piastri a la pelea y presiona a Norris
El desierto de Lusail ofreció una luz dorada cuando Oscar Piastri se acomodó en la parrilla, decidido a demostrar que su aspiración al título sigue intacta. Su ausencia del podio desde septiembre no frenó su convicción. Esta vez, en Catar, el australiano volvió a colocarse en lo más alto y ganó la sprint con una autoridad que reavivó la lucha por el campeonato.
Desde la pole, Piastri controló cada vuelta sin ceder un solo centímetro. Su McLaren se mantuvo firme en las 19 vueltas de carrera y cruzó la meta con la contundencia de quien regresa al centro de la conversación. Era su primer triunfo desde el Gran Premio de Países Bajos, a finales de agosto. “Hasta ahora el fin de semana resulta perfecto; todo salió tal como lo esperaba”, declaró con serenidad. “El ritmo se siente fuerte y el circuito siempre me favorece. Ahora necesito conservar este impulso”.
George Russell aseguró el segundo puesto para Mercedes, mientras que Lando Norris ocupó el tercer escalón del podio y sostuvo lo que más importa: el liderazgo del campeonato. El británico conserva 22 puntos de margen sobre Piastri y 25 sobre Max Verstappen, quien avanzó desde la sexta plaza hasta la cuarta, aunque sin alcanzar a Norris. El neerlandés necesitaba ese rebase para añadir más presión al cierre de temporada.
Norris se mostró realista tras la carrera. “Intenté acercarme a Russell y lo logré al inicio, pero el resultado me satisface. Aquí el adelantamiento casi no existe, así que la clasificación definirá todo”, comentó. Su destino podría resolverse este domingo: si termina la jornada con más de 25 puntos de ventaja, se proclamará campeón del mundo por primera vez. Una victoria lo consagraría de inmediato.
Verstappen, en cambio, encara una misión clara. Necesita finalizar por delante de Norris para llegar con vida a la última fecha en Arabia Saudita. El tetracampeón no desea perder la oportunidad de pelear por un quinto título consecutivo, aunque su Red Bull no mostró la contundencia habitual.
La jornada también dejó puntos para los españoles. Fernando Alonso terminó séptimo y Carlos Sainz ocupó la octava posición, ambos detrás de Yuki Tsunoda y Andrea Kimi Antonelli. El brasileño Gabriel Bortoleto cerró en la undécima plaza y el argentino Franco Colapinto sufrió una tarde difícil al partir desde los pits y concluir en el último puesto.
En unas horas, la clasificación nocturna definirá la parrilla del Gran Premio. Con solo 50 puntos por disputarse y tres pilotos en contienda, la tensión se eleva. Piastri recupera el pulso, Norris toca la puerta del título y Verstappen se aferra a la esperanza. La recta final del Mundial abre su tramo más intenso.