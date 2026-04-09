Lambiase deja Red Bull y enciende las alarmas sobre el futuro de Verstappen
Red Bull pierde otra pieza clave. Gianpiero Lambiase, ingeniero de carrera de Max Verstappen desde 2016, dejará el equipo en 2028 cuando expire su contrato para unirse a McLaren como Chief Racing Officer (el máximo responsable de las operaciones en pista, un cargo diferente al de Team Principal que ocupa Andrea Stella). La noticia sacudió al paddock, pero no sorprendió a quienes llevan meses atentos al desmantelamiento silencioso del equipo que dominó la Fórmula 1 durante los últimos años.
Lambiase no es el primero en irse. Christian Horner fue despedido en julio del año pasado, Adrian Newey se marchó a Aston Martin y Helmut Marko, el histórico asesor del equipo, abandonó Red Bull a finales de 2025. Jonathan Wheatley, exdirector deportivo de Red Bull, también salió del equipo a finales de 2024 para asumir como jefe de Audi, cargo que dejó apenas dos carreras después de iniciar la temporada 2026. Ahora se va el hombre que habló con Verstappen en cada vuelta de sus cuatro campeonatos del mundo. El círculo más cercano al tetracampeón ya no existe en Red Bull.
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La relación entre Verstappen y Lambiase era mucho más que la de un piloto con su ingeniero. El propio Verstappen se refirió a Lambiase como un amigo y lo respaldó públicamente durante momentos difíciles en su vida personal a lo largo de 2025. El propio Lambiase había declarado que el día en que dejara de trabajar con Verstappen sería el momento en que buscaría un nuevo reto. Ese día llegó antes de lo que muchos esperaban.
Lambiase no llega solo a McLaren. Rob Marshall ya ocupa el cargo de director técnico en Woking desde 2024 y Will Courtenay se incorporó como director deportivo a inicios de 2026. Tres de los hombres que construyeron la era dorada de Red Bull ahora trabajan para el equipo que les arrebató los últimos dos títulos de constructores. Y el panorama en pista tampoco ayuda. En lo que va de la temporada 2026, el mejor resultado de Verstappen es un sexto lugar en Melbourne. El propio jefe del equipo, Laurent Mekies, admitió que Red Bull llega a las carreras a un segundo de distancia de los líderes.
La pregunta que nadie en Red Bull quiere responder es inevitable. Verstappen afirmó en el Gran Premio de Japón que considera seriamente retirarse de la Fórmula 1 al final de esta temporada, a pesar de tener contrato con Red Bull hasta 2028. Si decide seguir en la Fórmula 1, el rumor más recurrente del paddock lo vincula con Mercedes. Con Mercedes como el equipo dominante en el arranque de 2026, varios analistas y expilotos consideran que las conversaciones entre ambas partes son inevitables si Red Bull no da un paso adelante en rendimiento.
Fuentes cercanas al tetracampeón confirmaron que su contrato con Red Bull incluye cláusulas que le permitirían salir antes de 2028. Con Newey, Horner, Marko y ahora Lambiase fuera del equipo, y con un auto que no pelea por la victoria, Red Bull ya no es el mismo lugar en el que Verstappen ganó todo. La pregunta no es si el ciclo terminó. La pregunta es cuándo y a dónde.