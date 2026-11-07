Lando Norris conquista la pole en el caos de Brasil; Checo Pérez saldrá último

Lando Norris conquistó la pole position del Gran Premio de Brasil después de una clasificación marcada por la lluvia, dos banderas rojas y un retraso superior a 80 minutos. George Russell terminó segundo, pero una sanción de cinco posiciones permitirá que Kimi Antonelli acompañe al McLaren en la primera fila. Sergio “Checo” Pérez quedó eliminado en la Q1, terminó en el lugar 21 y partirá último por una penalización relacionada con su unidad de potencia.

El aguacero obligó a detener la actividad cuando apenas habían transcurrido dos minutos. La cantidad de agua acumulada y el riesgo de aquaplaning impidieron que los autos circularan con seguridad, por lo que el vehículo de seguridad revisó varias veces las condiciones antes de que la dirección de carrera autorizara la reanudación.

Los 22 pilotos salieron con neumáticos de lluvia extrema y permanecieron en pista para desplazar agua, acumular temperatura y aprovechar cada mejoría. Los tiempos cambiaron constantemente hasta los segundos finales de una Q1 que dejó fuera a los dos Cadillac.

Checo registró una vuelta de 1:34.509 y concluyó en el puesto 21, solamente por delante de Gabriel Bortoleto, quien golpeó el muro y ya no pudo mejorar. Valtteri Bottas terminó vigésimo, 0.735 segundos por delante de su compañero, pero tampoco encontró el ritmo necesario para avanzar.

El mexicano ya cargaba una penalización de 30 lugares porque Cadillac instaló un quinto motor de combustión interna, un quinto turbocompresor y un cuarto MGU-K, todos fuera de la cantidad permitida. Al superar los 15 puestos de sanción, el reglamento lo envía a la parte trasera de la parrilla. Como Hamilton y Verstappen también recibieron castigos de fondo, el orden entre ellos quedó determinado por su resultado en la clasificación: Checo comenzará en el lugar 22.

La pista mejoró durante la Q2 y permitió el uso de neumáticos intermedios, pero la humedad mantuvo reducido el margen de error. Max Verstappen no registró una vuelta porque Red Bull sabía que sus cambios de motor ya lo enviaban al fondo. Lewis Hamilton y Oscar Piastri tampoco consiguieron avanzar.

Rafael Câmara perdió el control de su Haas en la curva 12 y golpeó las barreras durante los últimos minutos. El brasileño salió sin consecuencias físicas, pero el accidente provocó otra bandera roja y terminó anticipadamente con la segunda ronda.

La reparación de las protecciones retrasó el comienzo de la Q3. Cuando la actividad volvió, los diez pilotos sabían que la siguiente tormenta podía convertir su primera vuelta rápida en la única oportunidad para buscar la pole.

Russell se colocó provisionalmente al frente, pero Norris respondió con un tiempo de 1:27.470 y lo superó por 204 milésimas. Antonelli concluyó tercero, mientras Charles Leclerc, Liam Lawson y Nico Hülkenberg ocuparon las siguientes posiciones.

La lluvia aumentó cuando todavía quedaban siete minutos y nadie pudo mejorar. Norris conservó la pole, pero la parrilla sufrió numerosos cambios por las sanciones. Russell caerá del segundo al séptimo puesto, Antonelli heredará la primera fila y Leclerc retrocederá diez lugares.

Hamilton deberá arrancar desde el fondo después de que Ferrari sustituyó toda su unidad de potencia por los problemas sufridos en la tercera práctica. Verstappen también acumuló 30 posiciones de castigo, mientras Checo recibió la misma cantidad. Los tres quedaron acomodados al final de acuerdo con su resultado en la clasificación: Hamilton será vigésimo, Verstappen partirá vigesimoprimero y Pérez ocupará el último cajón.

Resultado de la clasificación:



1. Lando Norris — McLaren

2. George Russell — Mercedes

3. Kimi Antonelli — Mercedes

4. Charles Leclerc — Ferrari

5. Liam Lawson — Racing Bulls

6. Nico Hülkenberg — Audi

7. Isack Hadjar — Red Bull

8. Oliver Bearman — Haas

9. Fernando Alonso — Aston Martin

10. Alexander Albon — Williams

11. Lewis Hamilton — Ferrari

12. Oscar Piastri — McLaren

13. Rafael Câmara — Haas

14. Arvid Lindblad — Racing Bulls

15. Carlos Sainz — Williams

16. Max Verstappen — Red Bull

17. Franco Colapinto — Alpine

18. Pierre Gasly — Alpine

19. Lance Stroll — Aston Martin

20. Valtteri Bottas — Cadillac

21. Sergio Pérez — Cadillac

22. Gabriel Bortoleto — Audi

Parrilla provisional para la carrera, después de aplicar las sanciones:

1. Lando Norris — McLaren

2. Kimi Antonelli — Mercedes

3. Liam Lawson — Racing Bulls

4. Nico Hülkenberg — Audi

5. Isack Hadjar — Red Bull

6. Oliver Bearman — Haas

7. George Russell — Mercedes

8. Fernando Alonso — Aston Martin

9. Alexander Albon — Williams

10. Oscar Piastri — McLaren

11. Rafael Câmara — Haas

12. Arvid Lindblad — Racing Bulls

13. Carlos Sainz — Williams

14. Charles Leclerc — Ferrari

15. Franco Colapinto — Alpine

16. Pierre Gasly — Alpine

17. Lance Stroll — Aston Martin

18. Valtteri Bottas — Cadillac

19. Gabriel Bortoleto — Audi

20. Lewis Hamilton — Ferrari

21. Max Verstappen — Red Bull

22. Sergio Pérez — Cadillac



Norris resolvió mejor una clasificación dominada por la incertidumbre y saldrá desde la pole junto al nuevo campeón mundial. Checo vivió la situación contraria: cayó en la primera ronda, quedó condicionado por el cambio de componentes y necesitará una remontada desde el último lugar en una carrera para la que el clima todavía puede reservar otro episodio de caos.

