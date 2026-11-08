Lando Norris repite en Brasil, Verstappen remonta del 21 al segundo y Checo termina 18

Lando Norris ganó el Gran Premio de São Paulo por segundo año consecutivo, Max Verstappen protagonizó una extraordinaria remontada desde el lugar 21 hasta el segundo y Sergio “Checo” Pérez terminó en la posición 18. Isack Hadjar completó el podio para darle a Red Bull un doble festejo, mientras George Russell y Kimi Antonelli aseguraron para Mercedes el campeonato de constructores de la Fórmula Uno.

La lluvia recibió a los pilotos en Interlagos y obligó a los 22 integrantes de la parrilla a comenzar con neumáticos intermedios. Norris partió desde la pole, pero Antonelli reaccionó mejor y le arrebató el liderato antes de llegar a la primera curva. Liam Lawson también superó al McLaren y cerró la primera vuelta en el segundo puesto.

Norris recuperó rápidamente la posición ante Lawson y comenzó a reducir la ventaja de Antonelli. El italiano controló las primeras vueltas y llegó a separarse por más de ocho segundos, pero la carrera cambió durante el primer ciclo de paradas.

Antonelli regresó a la pista con neumáticos fríos y perdió el control de su Mercedes en la vuelta 20. El campeón mundial logró continuar, pero dejó libre el camino para que Norris recuperara el primer lugar. Hadjar y Verstappen también lo superaron mientras intentaba recuperar el ritmo.

A partir de ese momento, Norris administró la diferencia y respondió cada vez que Red Bull intentó presionarlo con la estrategia. La lluvia volvió durante las últimas vueltas, pero el británico realizó su última parada sin perder el liderato y cruzó la meta 14.602 segundos por delante de Verstappen.

La actuación del neerlandés representó una de las grandes historias de la carrera. Verstappen arrancó desde el lugar 21 debido a una penalización por exceder el límite de componentes de la unidad de potencia y ya ocupaba la décima posición después de tres vueltas. Su avance continuó durante toda la prueba hasta alcanzar el segundo puesto, con una recuperación de 19 lugares que se convirtió en la mayor registrada en una carrera de Fórmula Uno en Interlagos.

Hadjar completó una excelente jornada para Red Bull. El francés mantuvo un ritmo sólido, aprovechó los problemas de Antonelli y resistió el avance de Russell para terminar tercero. El británico fue cuarto y Antonelli cerró en el quinto lugar, resultado suficiente para que Mercedes conquistara el campeonato de constructores.

Oscar Piastri terminó sexto, por delante de Charles Leclerc. Lawson defendió el octavo puesto después de resistir un último ataque del monegasco, mientras Lewis Hamilton y Nico Hülkenberg completaron la zona de puntos.

Checo Pérez avanzó del lugar 22 al 18, pero nunca contó con el ritmo necesario para acercarse a los puntos. El mexicano recibió una sanción de 30 posiciones por utilizar componentes adicionales de la unidad de potencia y comenzó desde el fondo de la parrilla. Finalizó a dos vueltas de Norris y superó a Carlos Sainz y Rafael Câmara.

Cadillac cerró otro fin de semana complicado, ya que Valtteri Bottas ni siquiera pudo tomar la salida. Lance Stroll fue el único piloto que abandonó después del comienzo de la carrera, al completar solamente 30 vueltas.

Norris volvió a imponer su ritmo en un circuito especial para su trayectoria y consiguió su tercer triunfo de la temporada. Verstappen convirtió una sanción que parecía condenarlo en una remontada memorable, Red Bull colocó sus dos autos en el podio y Mercedes salió de Brasil con el título de constructores.

Clasificación del Gran Premio de São Paulo:

Lando Norris — McLaren Max Verstappen — Red Bull Isack Hadjar — Red Bull George Russell — Mercedes Kimi Antonelli — Mercedes Oscar Piastri — McLaren Charles Leclerc — Ferrari Liam Lawson — Racing Bulls Lewis Hamilton — Ferrari Nico Hülkenberg — Audi Arvid Lindblad — Racing Bulls Fernando Alonso — Aston Martin Franco Colapinto — Alpine Pierre Gasly — Alpine Alexander Albon — Williams Gabriel Bortoleto — Audi Oliver Bearman — Haas Sergio Pérez — Cadillac Carlos Sainz — Williams Rafael Câmara — Haas No terminó: Lance Stroll — Aston Martin No tomó la salida: Valtteri Bottas — Cadillac