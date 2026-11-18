El Gran Premio de Las Vegas ocupa una posición única dentro del calendario: es la única carrera que la propia Fórmula Uno promueve directamente. En las demás sedes, la categoría concede los derechos a un organizador independiente que se encarga de montar el evento y pagar una cuota por recibir el campeonato. En Nevada, la Fórmula Uno asumió la inversión, la operación, los costos y el riesgo financiero, pero también conserva los ingresos generados por los boletos, los patrocinios locales y la hospitalidad.

La diferencia no significa que la categoría trabaje sin apoyo local. Las Vegas Grand Prix, Inc. opera el evento junto con el condado de Clark, la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas y los hoteles ubicados alrededor del Strip. Sin embargo, esa empresa forma parte de la estructura controlada por la Fórmula Uno y Liberty Media, no es un promotor independiente como los que existen en el resto del campeonato.

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En el modelo convencional, el organizador local paga por el derecho de recibir una carrera y trata de recuperar su inversión mediante la venta de entradas, concesiones, activaciones comerciales y patrocinios regionales. La Fórmula Uno obtiene la cuota acordada, además de conservar negocios globales como los derechos de televisión, la publicidad internacional y buena parte de la hospitalidad corporativa.

Las Vegas eliminó ese intermediario. La categoría desarrolla y opera el circuito, administra sus instalaciones y registra directamente los ingresos comerciales del evento. Si la carrera supera las expectativas, una mayor parte del beneficio permanece dentro de la compañía. Si falla, las pérdidas tampoco pueden trasladarse a otro promotor.

La inversión más grande de la Fórmula Uno en una sede

El proyecto exigió una apuesta sin precedentes. Liberty Media destinó 240 millones de dólares a la compra del terreno utilizado para construir Grand Prix Plaza, un complejo de 39 acres que alberga los garajes, la zona de pits, espacios de hospitalidad y las principales operaciones del evento.

La adquisición del terreno y la construcción de las instalaciones permanentes elevaron la inversión total a aproximadamente 500 millones de dólares. A diferencia de los garajes temporales que se levantan en otros circuitos urbanos, el edificio de Las Vegas permanece activo durante todo el año.

Grand Prix Plaza funciona fuera de la semana de carrera como una atracción dedicada a la Fórmula Uno. Cuenta con una experiencia interactiva, espacios para eventos y una pista de karting que utiliza parte del pit lane del Gran Premio. Esta actividad permite que la inversión produzca ingresos durante más días y que la categoría mantenga una presencia permanente en Estados Unidos.

El control directo también le entrega a la Fórmula Uno información de gran valor. La empresa puede conocer quién compra los boletos, cuánto gasta, qué experiencias prefiere y cuáles zonas atraen mayor demanda. Esos datos ayudan a modificar precios, diseñar paquetes de hospitalidad y presentar nuevas opciones a los patrocinadores sin depender de los reportes de un tercero.

El modelo, sin embargo, elevó la exposición financiera. La categoría tuvo que cubrir la preparación del circuito, la pavimentación, la colocación de barreras, la iluminación, la seguridad, la operación de las gradas y el montaje de las instalaciones temporales. El cierre parcial de una de las avenidas más transitadas del mundo también provocó molestias entre residentes, trabajadores y comercios.

Las primeras ediciones atravesaron momentos complicados por las afectaciones viales y la duración de las obras. La organización reconoció que existieron “etapas difíciles” en su relación con la comunidad. Con el paso de los años redujo los periodos de montaje, abrió Grand Prix Plaza durante todo el calendario y aumentó sus programas con escuelas y organizaciones locales.

Una apuesta asegurada hasta 2037

Los resultados convencieron a Liberty Media de mantener el proyecto. Según las cifras publicadas por la Fórmula Uno, las tres carreras disputadas entre 2023 y 2025 generaron un impacto económico acumulado de 3 mil 200 millones de dólares para el sur de Nevada y agotaron sus entradas.

La edición de 2025 produjo 43 millones de dólares en impuestos estatales y locales, de los cuales 15 millones se destinaron a la educación pública. La fundación del Gran Premio también ha entregado más de dos millones de dólares a organizaciones sin fines de lucro.

Esas cifras pertenecen a los cálculos de la propia organización y describen el beneficio estimado para la región, no las ganancias netas que recibe la Fórmula Uno. Liberty Media no publica un resultado financiero individual que permita conocer con exactitud cuánto gana o pierde con la carrera. En sus reportes agrupa los ingresos de boletos, patrocinios y hospitalidad de Las Vegas dentro de categorías más amplias.

La confianza en el proyecto quedó reflejada en la renovación anunciada durante 2026. La Fórmula Uno, Las Vegas Grand Prix, Inc., el condado de Clark y la autoridad turística acordaron mantener la competencia en el calendario hasta 2037.

El contrato convierte a Las Vegas en una de las sedes con mayor estabilidad a largo plazo. También confirma que la carrera cumple una función que rebasa sus ingresos directos: fortalece la presencia de la categoría en Estados Unidos, reúne a patrocinadores y ejecutivos en uno de los mercados turísticos más importantes del mundo y convierte al campeonato en parte de la oferta permanente de entretenimiento de la ciudad.

La carrera también ha dejado cifras particulares dentro de la pista. El trazado mide 6.201 kilómetros y es el segundo más largo del calendario, solamente detrás de Spa-Francorchamps. Cerca de dos kilómetros transcurren sobre el Strip y los monoplazas superan los 320 kilómetros por hora frente a algunos de los hoteles más reconocibles de la ciudad.

La edición inaugural de 2023 registró 181 rebases, la mayor cantidad de aquella temporada. Alex Albon alcanzó 368.9 kilómetros por hora durante el fin de semana de 2024, la velocidad más alta registrada hasta ahora en el circuito. Para iluminar sus 17 curvas se necesitan aproximadamente mil 750 luces temporales.

Max Verstappen ganó en 2023 y 2025, mientras George Russell se impuso en 2024. La edición de 2026 abrirá la última triple fecha de la temporada y representará el tercer compromiso estadounidense para Cadillac. Checo Pérez y Valtteri Bottas llegarán todavía en busca del primer punto del equipo.

Las Vegas no solamente recibe a la Fórmula Uno: es el lugar donde la categoría decidió convertirse en propietaria, organizadora y promotora de su propio espectáculo. El acuerdo hasta 2037 muestra que el experimento dejó de ser una prueba. Ahora es uno de los activos centrales de su estrategia comercial en Estados Unidos.