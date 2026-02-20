Leclerc cierra la pretemporada al frente y la Fórmula 1 apunta a Australia
La pretemporada 2026 de la Fórmula 1 llega a su fin en Baréin con una señal clara en el cronómetro. Charles Leclerc marcó el mejor tiempo del tercer día del Test 2 con 1:31.992 y colocó a Ferrari en lo más alto en la última jornada antes del inicio oficial del campeonato.
Es, además, el único piloto que bajó del 1:32 en esta sesión final, un dato que reforzo el impacto de su vuelta rápida. El monegasco completó 132 vueltas, una combinación de velocidad y carga de trabajo que fortalece la impresión que deja la Scuderia antes del arranque del año.
Detrás de él terminó Lando Norris con 1:32.871, tras 47 vueltas, mientras Max Verstappen registró 1:33.162 en 65 giros. George Russell firmó 1:33.197, con 82 vueltas, al mantener presencia constante en la zona alta.
En la parte media destacan Pierre Gasly con 118 vueltas y un mejor tiempo de 1:33.421, así como Oliver Bearman, que sumó 88 giros. Gabriel Bortoleto completó 71 vueltas, Andrea Kimi Antonelli, 49, y Carlos Sainz, 141, uno de los mayores kilometrajes del día. También destacó el trabajo de Arvid Lindblad, 165 vueltas, la cifra más alta de la jornada, en clara apuesta por acumulación de datos.
En velocidad punta, el mejor registro fue para Gasly con 329.4 km/h, seguido por Esteban Ocon con 329.0 y Norris con 326.6. Las cifras reflejan configuraciones distintas entre equipos y prioridades variadas entre simulación de clasificación y tandas largas.
La jornada también presentó ausencias. Fernando Alonso, Alexander Albon, Liam Lawson, Franco Colapinto y Lewis Hamilton, no registraron vueltas.
Con esto concluyen los últimos test antes del primer Gran Premio de la temporada, que se disputa en Australia el 8 de marzo. Tras seis jornadas en Baréin, los equipos dejan atrás la fase de evaluación y encaran el inicio real del campeonato.
Ferrari se marcha con la referencia más fuerte: la única vuelta por debajo del 1:32 en la jornada final y más de 130 giros acumulados en el día decisivo. McLaren mantiene constancia en ritmo, Red Bull trabaja sin quedar lejos, y Mercedes muestra velocidad en distintos momentos del bloque. Nadie revela todo, pero nadie parece completamente perdido.
Ahora la pista cambia y el escenario también. En Melbourne no habrá programas ocultos ni cargas de combustible variables que distorsionen la lectura. El Gran Premio de Australia marcará el primer punto real del campeonato 2026 y pondrá a prueba si la vuelta de 1:31.992 de Leclerc es una declaración de intenciones o solo una fotografía del invierno.
La pretemporada termina. La temporada empieza.