Leclerc gana en Silverstone tras el choque de Verstappen; Checo Pérez termina quince
Charles Leclerc se quedó con una victoria enorme para Ferrari en el Gran Premio de Gran Bretaña, en una tarde donde supo resistir la presión, aprovechar los problemas de sus rivales y cerrar con autoridad una de las carreras más exigentes del calendario.
La carrera terminó bajo el coche de seguridad, después de un choque de Max Verstappen en las últimas vueltas. Silverstone volvió a demostrar por qué casi nunca entrega un domingo tranquilo.
La salida marcó el tono de la carrera. Kimi Antonelli partía desde la pole, pero no pudo transformar esa primera posición en una tarde dominante. Ferrari presionó desde los primeros metros y Leclerc se metió rápido en la pelea por la punta.
Lewis Hamilton también apareció frente a su gente, con ritmo para pelear arriba y con la motivación especial de correr en casa, aunque su carrera quedó condicionada por una sanción de cinco segundos por adelantarse en la arrancada.
Leclerc construyó una carrera inteligente. No necesitó exagerar ni tomar riesgos innecesarios. El monegasco mantuvo la calma en los momentos de presión, cuidó el ritmo cuando la carrera lo exigió y aprovechó cada oportunidad que se abrió en la pelea principal. Silverstone castigó a quienes no tuvieron una tarde limpia, pero premió a un Ferrari que encontró velocidad y consistencia en el momento más importante.
George Russell también sacó mucho de una carrera complicada. El británico terminó segundo y rescató un resultado muy valioso para Mercedes. Hamilton completó el podio para Ferrari y le dio a la afición británica otro momento fuerte en Silverstone, aunque con la sensación de que pudo pelear por algo más sin la penalización.
Lando Norris cerró cuarto con McLaren, mientras Isack Hadjar terminó quinto y firmó otra actuación sólida. Más atrás, Liam Lawson, Arvid Lindblad, Gabriel Bortoleto, Franco Colapinto y Pierre Gasly completaron la zona de puntos en una carrera que abrió espacio para varios nombres de la parte media de la parrilla.
Para Checo Pérez, Silverstone fue otro Gran Premio incómodo desde el arranque. El mexicano partió desde la posición 20 y eso condicionó por completo su domingo. En un circuito donde adelantar exige ritmo, estabilidad y mucha confianza en el auto, Checo tuvo que remar desde atrás sin el margen suficiente para meterse en la pelea por los puntos.
Aun así, Pérez logró avanzar durante la carrera. Pasó de la posición 20 a la posición 15, una mejora importante si se toma en cuenta el lugar desde donde arrancó. Sin embargo, el avance no alcanzó para entrar a los puntos, y su Gran Premio volvió a quedar marcado por una clasificación complicada que lo obligó a correr siempre cuesta arriba.
El resultado final deja una lectura clara para Pérez: el ritmo de carrera le permitió ganar posiciones, pero salir tan atrás lo dejó sin opciones reales de aspirar a más. En Silverstone, Checo volvió a demostrar que puede avanzar cuando la carrera se ordena a su favor, aunque necesita un fin de semana mucho más limpio desde el sábado para pelear arriba.
El golpe más fuerte del cierre llegó con Max Verstappen, quien terminó fuera de carrera tras un choque cuando marchaba tercero. Su abandono confirmó otro domingo difícil para Red Bull y provocó el coche de seguridad que congeló el resultado en las últimas vueltas, mientras Leclerc aprovechó el caos para firmar una victoria de mucho peso. Antonelli, por su parte, vivió el drama más duro de la tarde.
El italiano se recuperó de la salida y alcanzaba a Leclerc a un ritmo altísimo, con la victoria al alcance, hasta que una falla mecánica en su Mercedes lo dejó sin nada. Encima, una sanción por límites de pista terminó de hundirlo hasta el puesto 16, un revés severo para el líder del campeonato.
Silverstone no perdonó. Premió la calma de Leclerc, le dio un podio valioso a Russell y Hamilton, castigó a Verstappen y volvió a exigirle demasiado a Checo Pérez. Para el mexicano, el 15º lugar no fue el resultado que buscaba, pero sí dejó una pequeña reacción después de arrancar desde el fondo. Ahora el reto será convertir ese avance en un fin de semana más completo desde la clasificación.
Resultados Finales del Gran Premio de Gran Bretaña
- Charles Leclerc
- George Russell
- Lewis Hamilton
- Lando Norris
- Isack Hadjar
- Liam Lawson
- Arvid Lindblad
- Gabriel Bortoleto
- Franco Colapinto
- Pierre Gasly
- Oscar Piastri
- Carlos Sainz Jr.
- Oliver Bearman
- Esteban Ocon
- Sergio "Checo" Pérez
- Kimi Antonelli
- Valtteri Bottas
- Fernando Alonso
- Lance Stroll
- Max Verstappen
- Alexander Albon
- Nico Hülkenberg