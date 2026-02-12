Leclerc lidera el Día 2 en Bahréin; Norris suma 149 vueltas y encabeza el kilometraje
El segundo día de pruebas de la Fórmula 1 en Bahréin arroja un nuevo referente en la tabla de tiempos y completa la participación de todos los pilotos inscritos para la temporada 2026.
Charles Leclerc mantiene su registro matutino de 1:34.273 y domina la segunda jornada de test, sumando 139 vueltas al volante del Ferrari. El monegasco supera el 1:34.669 que Lando Norris establece en la jornada inaugural y responde así al golpe inicial de McLaren en el Día 1, colocando su monoplaza al frente bajo el nuevo reglamento.
Norris conserva la segunda posición, a medio segundo de Leclerc, y encabeza el conteo diario con 149 giros, consolidándose como el piloto más activo de la jornada. Oliver Bearman completa el podio tras avanzar al tercer puesto en los minutos finales con un registro de 1:35.394 conseguido al volante del Haas VF-26, tras completar 130 vueltas.
Mercedes y Red Bull enfrentan una mañana complicada, en la que Andrea Kimi Antonelli e Isack Hadjar apenas completan tres y una vuelta, respectivamente. Sin embargo, ambos equipos logran recuperarse por la tarde: George Russell cierra el día en cuarto lugar con 54 giros, mientras que Hadjar queda justo detrás en la quinta posición con 87 vueltas en su cuenta personal.
En el análisis por sectores, Leclerc domina los tres parciales del circuito, un dato que refuerza su liderazgo absoluto en la jornada. La consistencia sectorial coloca a Ferrari como uno de los puntos de atención tras dos días de actividad.
En velocidad punta, Russell encabeza el registro con 336.3 km/h, seguido por Leclerc y Norris. Las diferencias son mínimas y reflejan configuraciones distintas dentro de programas de trabajo variados, por lo que aún no permiten establecer jerarquías competitivas definitivas.
Alpine firma el séptimo puesto con Pierre Gasly —por detrás de Gabriel Bortoleto, de Audi—, pero un día que venía siendo muy positivo para el equipo francés termina de la peor manera cuando Gasly se queda detenido en la primera curva del circuito de Sakhir y provoca una bandera roja. La incidencia marca el final del trabajo para Alpine, que hasta entonces lidera el conteo de la jornada con 97 giros del piloto galo.
Cadillac logra meterse entre los diez primeros sobre el final gracias a un tiempo de Valtteri Bottas, que marca 1:36.824 para ubicarse octavo con 67 vueltas, que se suman a las 42 que había completado Sergio Pérez por la mañana. El nuevo equipo de la F1 cierra así otro día con más de un centenar de vueltas acumuladas.
El volumen de trabajo también empieza a marcar tendencia tras dos jornadas. Williams Racing lidera el conteo total con 276 vueltas acumuladas, seguido por Ferrari con 271 y McLaren con 261. Más atrás aparecen Haas con 245 y Audi con 236. El dato no define rendimiento, pero sí refleja estabilidad mecánica y una carga importante de datos para los equipos que más ruedan.
El Día 2 también marca el estreno en estos test de Isack Hadjar, Fernando Alonso, Liam Lawson y Bearman, quienes no participan en la jornada anterior. Con su presencia en pista, la parrilla completa ya registra actividad en Bahréin durante esta pretemporada.
En contraste, la segunda jornada transcurre sin vueltas oficiales de Max Verstappen, Lance Stroll, Esteban Ocon, Franco Colapinto, Lewis Hamilton y Oscar Piastri, quienes sí participan en el Día 1 dentro de la rotación habitual de programas entre equipos.
Tras dos jornadas, la fotografía inicial del reglamento 2026 empieza a definirse. McLaren abre el camino con Norris en el Día 1 y Ferrari responde con Leclerc en el Día 2, un intercambio temprano que mantiene abierta la lectura técnica.
La nueva era suma kilómetros, datos y primeras referencias antes del inicio oficial del campeonato. Mañana se disputa la tercera y última jornada del Test 1 en Bahréin, una sesión clave para cerrar el primer bloque de evaluación.