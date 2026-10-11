Max conquista por primera vez Singapur, supera las 72 victorias de Schumacher con Ferrari y Checo termina 17º

Max Verstappen conquistó por primera vez el Gran Premio de Singapur, lideró las 62 vueltas y cruzó la meta 7.335 segundos por delante de Charles Leclerc. El neerlandés completó un fin de semana casi perfecto y alcanzó 73 victorias con Red Bull, una más que las 72 logradas por Michael Schumacher con Ferrari. Sergio “Checo” Pérez terminó en la posición 17, a dos vueltas del ganador, después de otra carrera complicada para Cadillac.

Verstappen llegó a Marina Bay después de ganar el Gran Premio de Bahréin disputado en Malasia y confirmó la recuperación de Red Bull con su segundo triunfo consecutivo. El cuatro veces campeón consiguió la pole para la carrera sprint, ganó la prueba corta, obtuvo la pole del Gran Premio y dominó la competencia del domingo. Además, eliminó uno de los pocos pendientes de su trayectoria al imponerse en Singapur en su décimo intento.

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La marca alcanzada por Max corresponde a victorias con una misma escudería. Sus 73 triunfos llegaron con Red Bull y le permitieron superar los 72 que Schumacher consiguió como piloto de Ferrari. El récord absoluto todavía pertenece a Lewis Hamilton, quien acumuló 84 victorias con Mercedes. En la clasificación general de triunfos, Verstappen permanece tercero, detrás de Hamilton y Schumacher.

La principal amenaza para el neerlandés apareció en la arrancada. Leclerc reaccionó mejor desde el segundo lugar y llegó con posibilidades de atacar en la primera curva, pero Verstappen protegió el interior y conservó la punta. Lewis Hamilton mantuvo el tercer puesto a pesar de comenzar con neumáticos medios, a diferencia de los blandos elegidos por los demás pilotos que ocupaban las primeras posiciones.

El primer coche de seguridad virtual apareció en la vuelta ocho, cuando Gabriel Bortoleto detuvo su Audi en la recta principal por un aparente problema en la caja de cambios. Ninguno de los líderes aprovechó la neutralización para entrar a boxes y Verstappen comenzó a construir una ventaja que superó los ocho segundos antes de la mitad de la carrera.

Ferrari abrió las paradas entre los pilotos de punta con Hamilton. El británico abandonó los neumáticos medios y colocó blandos, pero regresó a la pista detrás de Liam Lawson. Kimi Antonelli y Leclerc realizaron sus detenciones poco después, mientras Verstappen extendió su primer periodo hasta la vuelta 32 y regresó a la pista todavía como líder.

La segunda neutralización llegó en la vuelta 39, cuando Lance Stroll detuvo el Aston Martin por un posible problema en el embrague. Leclerc y Antonelli aprovecharon el coche de seguridad virtual para montar otro juego de blandos, pero Ferrari decidió dejar a Hamilton en pista con neumáticos usados. La elección terminó por destruir sus posibilidades de subir al podio.

Leclerc alcanzó y superó a su compañero, aunque nunca se acercó lo suficiente para disputar la victoria. Antonelli también dejó atrás a Hamilton y a Lando Norris para recuperar la tercera posición. Oscar Piastri tuvo que realizar una segunda parada por una ponchadura lenta, pero logró recuperarse y superó a Hamilton durante la última vuelta.

Norris concluyó cuarto, Piastri quinto y Hamilton cayó hasta la sexta posición después de completar 44 vueltas con el mismo juego de neumáticos blandos. La estrategia de Ferrari protegió el segundo lugar de Leclerc, pero sacrificó las posibilidades de Hamilton en una carrera en la que había mostrado ritmo para luchar por el podio.

Antonelli reforzó el liderato del campeonato con su tercer puesto y alcanzó los 340 puntos. George Russell, su principal perseguidor, remontó desde la última posición de la parrilla hasta el noveno lugar después de recibir penalizaciones por cambios en la unidad de potencia. La diferencia entre los pilotos de Mercedes aumentó a 102 unidades, por lo que Antonelli llegará a Austin con su primera oportunidad matemática de asegurar el título mundial.

Checo Pérez comenzó desde la posición 17 después de clasificarse vigésimo y avanzar por las modificaciones que enviaron a Isack Hadjar, Fernando Alonso y Stroll al pit lane. El mexicano completó dos paradas, pero el Cadillac careció del ritmo necesario para acercarse a la zona de puntos. Alonso retrasó su cambio de neumáticos, utilizó un compuesto más fresco para superarlo y relegó a Pérez al lugar 17.

El mexicano completó 60 de las 62 vueltas y terminó por delante de su compañero Valtteri Bottas, quien concluyó en el puesto 19, a tres giros del ganador. El resultado prolongó un fin de semana difícil para Checo, marcado por su accidente en la clasificación sprint y el contacto con Stroll que lo eliminó de la carrera corta. Pérez permanece en el lugar 17 del campeonato de pilotos con siete puntos.

Lawson encabezó la zona media con un valioso séptimo lugar, seguido por Nico Hülkenberg. Russell e Isack Hadjar, quien remontó desde el pit lane, completaron las posiciones con puntos. Pierre Gasly, Oliver Bearman, Esteban Ocon, Carlos Sainz, Arvid Lindblad y Alonso finalizaron con una vuelta perdida.

Además de Bortoleto y Stroll, Franco Colapinto abandonó después de 29 vueltas y Alex Albon no pudo completar el recorrido. Verstappen evitó todos los problemas, administró sus neumáticos y respondió cuando Leclerc redujo ligeramente la diferencia durante el cierre. El piloto de Red Bull recibió la bandera a cuadros con más de siete segundos de ventaja y completó su fin de semana más dominante de la temporada.

Resultados del Gran Premio de Singapur

Max Verstappen — Red Bull Charles Leclerc — Ferrari, a 7.335 segundos Kimi Antonelli — Mercedes, a 24.573 segundos Lando Norris — McLaren, a 40.506 segundos Oscar Piastri — McLaren, a 49.644 segundos Lewis Hamilton — Ferrari, a 53.188 segundos Liam Lawson — Racing Bulls, a 1:21.666 Nico Hülkenberg — Audi, a 1:23.386 George Russell — Mercedes, a 1:24.677 Isack Hadjar — Red Bull, a 1:30.862 Pierre Gasly — Alpine, a una vuelta Oliver Bearman — Haas, a una vuelta Esteban Ocon — Haas, a una vuelta Carlos Sainz — Williams, a una vuelta Arvid Lindblad — Racing Bulls, a una vuelta Fernando Alonso — Aston Martin, a una vuelta Sergio Pérez — Cadillac, a dos vueltas Alex Albon — Williams, abandono Valtteri Bottas — Cadillac, a tres vueltas Lance Stroll — Aston Martin, abandono Franco Colapinto — Alpine, abandono Gabriel Bortoleto — Audi, abandono