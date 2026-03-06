McLaren inicia 2026 desde la cima: la historia muestra cuatro finales muy distintos
La parrilla de la Formula 1 inicia 2026 con una escena poco común: McLaren llega al primer Gran Premio del año como campeón de constructores y con el número 1 en su coche, el de Lando Norris. Es la posición ideal para comenzar una temporada, pero la historia del equipo de Woking demuestra que arrancar desde la cima nunca garantiza repetir el dominio.
De hecho, solo cuatro veces antes McLaren comenzó un año con ambas coronas al mismo tiempo. Cada una terminó de manera distinta.
La primera fue en 1986. McLaren había conquistado los dos títulos en 1985 y el francés Alain Prost defendía el campeonato de pilotos. Aquella temporada terminó con uno de los desenlaces más dramáticos de la categoría: en la última carrera, el Gran Premio de Australia, el neumático del Williams de Nigel Mansell explotó a pocos kilómetros de la meta. Prost ganó la carrera y retuvo el título por dos puntos, aunque el campeonato de constructores terminó en manos de Williams. McLaren mantuvo la mitad del dominio.
La segunda vez fue en 1990. El equipo llegaba como campeón de pilotos y constructores de 1989, pero con un cambio clave: Prost había abandonado el equipo para correr con Ferrari. Aun así, McLaren volvió a ganar todo. Ayrton Senna se coronó campeón de pilotos y el equipo retuvo el título de constructores, aunque Ferrari peleó hasta el final.
La tercera ocasión, en 1992, fue la más dura. McLaren llegaba con cuatro campeonatos consecutivos de constructores y el tercer título mundial de Senna. La expectativa era continuar la dinastía. Lo que apareció fue el revolucionario Williams FW14B, con suspensión activa, que cambió por completo la temporada. Nigel Mansell ganó los primeros ocho Grandes Premios del año y dominó el campeonato. Senna aún consiguió cinco victorias, pero McLaren terminó segundo en constructores y sin el título de pilotos. El ciclo dorado comenzaba a cerrarse.
La cuarta vez fue en 2000. Mika Häkkinen había ganado el campeonato de pilotos en 1999, aunque Ferrari ya había recuperado el de constructores ese mismo año. En 2000 la tendencia se acentuó. Michael Schumacher dominó la temporada y Ferrari abrió una nueva era. McLaren terminó segundo en constructores y Häkkinen fue subcampeón.
Ahora llega la quinta vez. Pero hay una diferencia fundamental respecto a las anteriores. En 1986, 1990, 1992 y 2000 el reglamento técnico era prácticamente el mismo del año anterior. El equipo campeón podía construir sobre la base de su coche ganador.
En 2026 no ocurre eso. La Fórmula 1 entra en una nueva era técnica con unidades de potencia híbridas que reparten la energía casi en partes iguales entre combustión y sistema eléctrico, además de aerodinámica activa y un concepto completamente distinto de monoplaza. El coche campeón del año pasado ya no existe como referencia.
Por eso el inicio de temporada en el Albert Park Circuit puede ser más revelador de lo habitual. En la historia de la Fórmula 1, las temporadas de cambio de reglamento suelen seguir una regla simple: gana primero quien entiende mejor el nuevo concepto. Y eso significa que llegar como favorito no siempre garantiza seguir siéndolo.
McLaren inicia el año desde la cima. Lo que la historia aún no ha decidido es cuánto tiempo podrá quedarse allí.