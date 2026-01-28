Mercedes marca el paso en Montmeló mientras McLaren suma rodaje
La escudería McLaren, vigente doble campeona del mundo de constructores, completó por fin su primera jornada completa de trabajo en pista al rodar en el circuito de Montmeló, durante el tercero de los cinco días de ensayos privados de pretemporada.
El campeón mundial Lando Norris fue el encargado de estrenar el programa del equipo británico al volante del MCL40, con un total de 62 vueltas al trazado catalán en una sesión enfocada en acumulación de datos y verificación de sistemas.
Tras un martes prácticamente condicionado por la lluvia —con solo Red Bull y Ferrari en actividad limitada—, el clima dio tregua y permitió una jornada más representativa, con seis escuderías en acción: Alpine, Audi, Haas, McLaren, Mercedes y Racing Bulls.
De acuerdo con los tiempos no oficiales que trascendieron a la prensa, Mercedes marcó el paso. Andrea Kimi Antonelli y George Russell firmaron los registros más rápidos del día, por delante del McLaren de Norris, en una sesión donde las tandas largas y la consistencia fueron más relevantes que la velocidad pura.
El argentino Franco Colapinto colocó a Alpine en la cuarta posición de la tabla de tiempos, seguido por Oliver Bearman (Haas) y Arvid Lindblad (Racing Bulls). Más atrás quedaron Pierre Gasly (Alpine) y Nico Hülkenberg (Audi).
En volumen de trabajo, Mercedes también destacó: tanto Antonelli como Russell superaron las 90 vueltas, una carga significativa que sugiere un programa centrado en fiabilidad y correlación de datos, aspectos clave ante el cambio profundo de reglamentación técnica que entra en vigor esta temporada.
La actividad continuará el jueves con un punto de atención particular: la presencia de Aston Martin, que pondrá en pista el primer monoplaza concebido bajo la dirección técnica de Adrian Newey, uno de los ingenieros más influyentes en la historia reciente de la categoría.
No obstante, las conclusiones competitivas seguirán en pausa. Los equipos priorizan esta semana la robustez mecánica y los chequeos de sistemas, mientras que las primeras lecturas reales de rendimiento se esperan en los ensayos oficiales de Baréin (11-13 y 18-20 de febrero). El campeonato 2026 comenzará del 6 al 8 de marzo en Australia.