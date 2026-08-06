Mercedes vuelve a reinar: de la pesadilla del efecto suelo al renacer de las Flechas Plateadas
Durante casi una década, Mercedes convirtió la excelencia en costumbre. Entre 2014 y 2021 conquistó ocho campeonatos de Constructores consecutivos y siete títulos de pilotos. Durante esas ocho temporadas se disputaron 160 carreras de Fórmula 1 y Mercedes ganó 111 de ellas, casi siete de cada diez. Aquella época dorada representa la mayor parte de las 139 victorias que la escudería acumula en toda su historia dentro de la categoría. Su dominio hizo de las Flechas Plateadas la gran referencia de la Fórmula 1. Por eso, el reglamento técnico que entró en vigor en 2022 provocó mucho más que una mala racha: abrió una auténtica crisis de identidad.
Mercedes no cayó al fondo de la parrilla, pero dejó de hacer aquello para lo que estaba construida: disputar campeonatos. Para una organización acostumbrada a dominar, convertirse en perseguidora representó una derrota enorme. Cuatro temporadas después, la historia cambió por completo.
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Al inicio del receso de verano de 2026, Mercedes lidera el Campeonato de Constructores con 379 puntos, 72 más que Ferrari. Kimi Antonelli ocupa el primer lugar del Mundial de Pilotos con 219 unidades, 50 por delante de Lewis Hamilton y 59 sobre su compañero George Russell. Las Flechas Plateadas ganaron ocho de las primeras once carreras: seis con Antonelli y dos con Russell. Mercedes no solo regresó a la pelea; volvió a ser el equipo que todos quieren alcanzar.
La caída había comenzado con la recuperación del efecto suelo como principio aerodinámico central. Los monoplazas de 2022 obtenían gran parte de su carga mediante túneles Venturi colocados debajo del piso. Mercedes eligió un concepto muy agresivo, pero el W13 nunca respondió en la pista como indicaban las simulaciones. El automóvil sufrió rebotes, una ventana de funcionamiento demasiado estrecha y una preocupante falta de correlación entre la fábrica y los circuitos.
La propia Fórmula 1 describió aquel proyecto como un concepto “profundamente defectuoso” y señaló la diferencia entre la simulación y la realidad como uno de los principales problemas de Mercedes durante esa generación técnica.
En 2022, George Russell consiguió en Brasil la única victoria del equipo y Mercedes terminó tercero en Constructores. En 2023 alcanzó el subcampeonato gracias a su regularidad, pero no ganó una sola carrera. Era la primera temporada sin triunfos para la escudería desde 2011. La recuperación parcial de 2024 produjo cuatro victorias, aunque el impredecible W15 solo pudo finalizar cuarto en el campeonato.
En 2025 hubo otra mejoría. Russell ganó en Canadá y Singapur, mientras Antonelli consiguió tres podios en su temporada como novato. Mercedes terminó segundo, pero quedó a 364 puntos del campeón McLaren. En total, el equipo que había conquistado ocho campeonatos consecutivos apenas logró siete victorias entre 2022 y 2025. No fue un desastre convencional, pues Mercedes mantuvo presencia en los podios, pero bajo los estándares de una de las dinastías más dominantes del automovilismo fueron cuatro temporadas muy pobres.
La revolución técnica de 2026 ofreció una oportunidad para comenzar desde cero. Los complejos túneles Venturi desaparecieron y dejaron su lugar a pisos más planos y difusores traseros de mayor tamaño. Los automóviles se hicieron más cortos, estrechos y ligeros. La aerodinámica activa sustituyó al DRS tradicional, por lo que los alerones ahora modifican su configuración para generar carga en las curvas y reducir la resistencia en las rectas.
La unidad de potencia también cambió. El motor V6 turbo continúa, pero el MGU-H desapareció y la potencia eléctrica aumentó de 120 a 350 kilovatios. Además, los monoplazas utilizan combustibles cien por ciento sostenibles. Este desafío exigió una integración precisa entre motor, batería, aerodinámica activa y chasis, un escenario ideal para una escudería que había construido su imperio sobre el dominio de la tecnología híbrida.
A diferencia del W13 de 2022, el W17 nació con una base competitiva. El nuevo automóvil ofrece una ventana de rendimiento más amplia y responde con mayor claridad a los cambios de configuración. La evolución presentada en Canadá fortaleció el apoyo trasero y aumentó su ventaja sobre los rivales. Mercedes recuperó algo que había perdido durante los años anteriores: la capacidad de comprender su monoplaza y extraer velocidad de él en circuitos con características muy distintas.
Si el W17 representa el renacimiento técnico, Kimi Antonelli es la imagen humana de la transformación. Después de una temporada de novato con destellos de talento, pero también con errores, el italiano dio un salto extraordinario. En las primeras once carreras de 2026 ganó en China, Japón, Miami, Canadá, Mónaco y Bélgica.
Su triunfo en Spa-Francorchamps resultó especialmente significativo. Antonelli resistió la presión de Charles Leclerc, recuperó el liderato tras perderlo en la salida y consiguió su sexta victoria de la temporada. Fue una demostración de velocidad, control y madurez por parte de un piloto de apenas 19 años.
Russell también cumple una función esencial. Sus victorias en Australia y Austria, además de sus 160 puntos, permiten que Mercedes conserve una ventaja sólida en el campeonato colectivo.
Todavía falta la mitad del campeonato y la ventaja actual no garantiza ninguno de los dos títulos. Ferrari, McLaren y Red Bull mantienen la capacidad de responder, mientras los problemas mecánicos del W17 recuerdan que Mercedes tampoco tiene margen para confiarse.
Sin embargo, el mayor triunfo del equipo ya no se mide únicamente en victorias o puntos. Después de cuatro años de dudas, Mercedes volvió a comprender su automóvil, recuperó la confianza en su trabajo y encontró en Antonelli al líder de una nueva generación.
En 2022, las nuevas reglas le quitaron el rumbo a la escudería más dominante de la era híbrida. En 2026, otro cambio de reglamento le permitió recuperarlo. Los campeonatos aún deben definirse en la pista, pero Mercedes vuelve a depender de sí misma y, para un equipo que pasó tanto tiempo sin respuestas, ese puede ser el indicio más claro de que su renacimiento es real.