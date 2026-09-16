Nadie pudo con Verstappen: vence a 100 pilotos en Silverstone
El piloto Max Verstappen volvió a afianzarse como una de las grandes figuras en la historia del automovilismo, al salir victorioso de una carrera ante 100 pilotos. Partió desde el fondo de la parrilla y rebasó a todos y cada uno de los competidores para llevarse el triunfo.
Todo fue parte del desafío "Max vs 100" organizado por Red Bull, compañía de bebidas energéticas y propietaria de la escudería de F1 para la cual compite el neerlandés. El evento se celebró este jueves 16 de septiembre en el Circuito de Silverstone, Reino Unido.
El desafío consistía en una carrera de karts en la que Verstappen largaba desde la última posición con el objetivo de superar a los 100 participantes hasta llegar al primer lugar. Para lograrlo, contaba con un límite de 30 vueltas o 70 minutos de tiempo. Además, la dinámica establecía que cada piloto rebasado por el neerlandés quedaba automáticamente eliminado de la pista.
Solo 14 vueltas le bastaron para ganar
En la primera vuelta, el tetracampeón de la F1 ya había superado a más de la mitad de sus contrincantes, eliminando a 64 participantes para ubicarse en el lugar 37. Pese a una bandera amarilla, para el tercer giro ya se encontraba dentro del top 10, instalado en el séptimo sitio.
A partir de ahí, el reto comenzó a complicarse, ya que cada rebase requería mayor esfuerzo. Incluso llegó a encender las alarmas cuando, al salirse parcialmente de la pista, un objeto cayó de su vehículo.
Aun así, pudo continuar y hacer valer su habilidad para salir avante y, en la vuelta 14 rebasó finalmente a su último rival, colocándose en el liderato para completar el desafío en un tiempo total de 37 minutos.
“No sabía bien qué esperar. Fue muy divertido y caótico. Tuve mucho cuidado en la primera vuelta, pero fue muy entretenido hacerlo”, dijo el piloto de Red Bull tras cumplir su misión.
Quiénes fueron los 100 pilotos que retaron a Verstappen
Entre los 100 corredores que enfrentaron a Max se encontraban invitados de diferentes partes del mundo, como Janja Garnbret, campeona olímpica de escalada deportiva; el clavadista de altura Aidan Heslop, y los generadores de contenido TheGrefg, Caedrel y TheDonato.
Por parte de México participaron los creadores de contenido Brian Manuel Otero y Juank Pérez. Aún así, ninguno de ellos pudo detener la velocidad de Verstappen.