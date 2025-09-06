Norris lidera la tercera práctica libre del GP de Italia
El piloto británico Lando Norris (McLaren) registró el mejor tiempo este sábado durante la tercera y última práctica libre del Gran Premio de Italia en Monza, consolidándose como el principal favorito para quedarse con la pole position.
Una vez más, Norris fue el más rápido en la sesión, marcando un tiempo de 1:19.331, suficiente para superar a sus rivales.
Charles Leclerc tuvo un cierre espectacular y se ubicó en la segunda posición, a solo 21 milésimas del británico. Por su parte, Oscar Piastri finalizó tercero, a 165 milésimas de su compañero de equipo.
En su mejor vuelta, Norris recorrió los 5 mil 793 metros del emblemático trazado del Parque Real de Monza en 1 minuto, 19 segundos y 331 milésimas.
La actividad de la décimo sexta fecha del calendario de la temporada 2025 de la Fórmula 1 continuará este sábado con la sesión de calificación en el Autódromo Nacional de Monza.