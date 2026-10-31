Norris supera a Antonelli por una milésima en la tercera práctica; Checo, sin tiempo en México

Lando Norris encabezó la tercera práctica libre del Gran Premio de la Ciudad de México después de superar por una sola milésima a Kimi Antonelli. El británico registró 1:17.600 en los instantes finales de la sesión, mientras Sergio “Checo” Pérez apenas completó una vuelta de instalación antes de regresar al garaje de Cadillac por un problema en la unidad de potencia. El mexicano no volvió a la pista y terminó sin tiempo.

La actividad comenzó con poco movimiento y solamente seis pilotos habían completado una vuelta cronometrada después de los primeros 15 minutos. Nico Hülkenberg ocupó inicialmente la primera posición, antes de que Pierre Gasly y Antonelli comenzaran a reducir los registros conforme mejoraban las condiciones del asfalto.

Así fue la tercera práctica

Ferrari volvió a demostrar la velocidad que le permitió dominar las dos prácticas del viernes. Lewis Hamilton y Charles Leclerc intercambiaron la primera posición durante la parte intermedia del entrenamiento, pero McLaren y Mercedes respondieron cuando los equipos colocaron los neumáticos blandos para realizar sus simulaciones de clasificación.

Antonelli tomó el liderato con una vuelta que parecía suficiente para cerrar la sesión en la cima, pero Norris encontró una última mejora y lo desplazó por apenas 0.001 segundos. Leclerc terminó tercero, a 0.117, mientras Oscar Piastri colocó al segundo McLaren en la cuarta posición, a 0.195. Los resultados confirmaron una lucha muy cerrada entre McLaren, Mercedes y Ferrari antes de la clasificación.

Red Bull atravesó una sesión más complicada. Max Verstappen y Hadjar se quejaron del comportamiento del monoplaza y de los frenos, un problema que también había aparecido durante la actividad del viernes. El neerlandés terminó quinto, a 0.351 segundos de Norris, mientras su compañero ocupó el octavo lugar, a 0.509. La diferencia no deja al equipo fuera de la pelea, pero sí lo coloca un paso por detrás de sus principales rivales a una vuelta.

La situación más preocupante para la afición mexicana ocurrió en el garaje de Cadillac. Checo salió al circuito al comienzo de la práctica, completó una vuelta de instalación y regresó a boxes sin establecer un registro. El equipo comenzó a trabajar en su unidad de potencia y confirmó que el mexicano no podría regresar durante la sesión.

La ausencia representó un golpe importante para Pérez, quien perdió la última oportunidad de ajustar el auto antes de la clasificación. Cadillac deberá identificar el alcance del problema y comprobar que el monoplaza está listo para competir por la tarde. No se ha confirmado una penalización para el mexicano, pues eso dependerá de los componentes que el equipo haya necesitado sustituir y de si superan su asignación reglamentaria.

Valtteri Bottas sí pudo completar el programa con el segundo Cadillac, pero terminó vigésimo, a 2.742 segundos de Norris. El resultado confirmó las dificultades del equipo estadounidense en el Autódromo Hermanos Rodríguez y dejó a Checo sin una referencia directa antes de la sesión que definirá la parrilla.

Gabriel Bortoleto tampoco marcó un tiempo. Audi volvió a enfrentar problemas mecánicos en su monoplaza y el brasileño quedó fuera de prácticamente toda la práctica. Además, una modificación en su unidad de potencia le costará cinco posiciones en la parrilla de salida.

Fernando Alonso sufrió un trompo en la curva 1 después de reportar un comportamiento extraño del motor, aunque pudo continuar y terminó en la posición 14. Otra de las novedades fue la presencia de Ryo Hirakawa, quien tomó el lugar de Esteban Ocon en Haas para el resto del fin de semana y concluyó decimonoveno en su primera sesión como piloto titular de la escudería.

La FP3 dejó una diferencia mínima entre Norris y Antonelli, confirmó la fortaleza de Ferrari y mostró a un Red Bull todavía incómodo. Para Checo, en cambio, la prioridad pasa por recuperar el auto y llegar a la clasificación sin consecuencias adicionales después de perder prácticamente toda la última práctica frente a su público.

Resultados de la tercera práctica del Gran Premio de la Ciudad de México

1. Lando Norris — McLaren — 1:17.600

2. Kimi Antonelli — Mercedes — +0.001

3. Charles Leclerc — Ferrari — +0.117

4. Oscar Piastri — McLaren — +0.195

5. Max Verstappen — Red Bull — +0.351

6. Lewis Hamilton — Ferrari — +0.469

7. George Russell — Mercedes — +0.507

8. Isack Hadjar — Red Bull — +0.509

9. Liam Lawson — Racing Bulls — +0.513

10. Arvid Lindblad — Racing Bulls — +0.537

11. Nico Hülkenberg — Audi — +0.960

12. Franco Colapinto — Alpine — +1.052

13. Pierre Gasly — Alpine — +1.074

14. Fernando Alonso — Aston Martin — +1.250

15. Oliver Bearman — Haas — +1.327

16. Carlos Sainz — Williams — +1.614

17. Alexander Albon — Williams — +1.701

18. Lance Stroll — Aston Martin — +1.776

19. Ryo Hirakawa — Haas — +1.904

20. Valtteri Bottas — Cadillac — +2.742

21. Gabriel Bortoleto — Audi — sin tiempo

22. Sergio Pérez — Cadillac — sin tiempo