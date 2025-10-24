Pato O’Ward emociona al público y brilla en su debut en el Hermanos Rodríguez
El Gran Premio de México tuvo un protagonista local desde antes de que los motores arrancarán. Pato O’Ward vivió una jornada especial en el Autódromo Hermanos Rodríguez, mezclando elegancia, orgullo y talento sobre el asfalto.
El piloto regiomontano llegó al paddock con una chaqueta negra bordada con flores rosas y verdes, un atuendo de inspiración mexicana que llamó la atención de todos. Apenas una hora y media antes de subirse al McLaren MCL39, O’Ward entró al al paddock y el recibimiento del público marcó uno de los momentos más emotivos del día.
La afición mexicana lo recibió con un entusiasmo que solo se vive en México. Para la gente fue aún más especial verlo en acción, pues ante la ausencia de Sergio Pérez en la parrilla, Pato representó la oportunidad de volver a ver a un piloto mexicano en pista, aunque fuera solo por una práctica.
“La afición es especial, cada año que regreso me emociono mucho. Me emociona venir a casa y esta es la única oportunidad que tengo de subirme a un F1 enfrente de mi gente.”- Pato O'Ward / Piloto mexicano
Ya en pista, O'Ward respondió con rendimiento. En su primera práctica libre del fin de semana, el mexicano finalizó en la posición 13 con un tiempo de 1:19.680, a solo 1.300 segundos del líder. Más allá del puesto, su actuación fue destacada: superó a todos los rookies que participaron en la sesión, excepto al británico Arvid Lindblad, dejando en claro por qué McLaren confía en su talento.
Durante la sesión, completó 24 vueltas y mostró un ritmo constante, especialmente en el segundo sector del circuito, donde se adaptó rápido al comportamiento del monoplaza. Desde McLaren destacaron su precisión en las vueltas rápidas y la calidad de su retroalimentación con los ingenieros, un aspecto clave en el desarrollo del equipo para el fin de semana.
Al bajar del auto, Pato resumió la emoción del día aún entusiasmado:
“La afición es especial, cada año que regreso me emociono mucho. Me emociona venir a casa y esta es la única oportunidad que tengo de subirme a un F1 enfrente de mi gente.”
También valoró el trabajo en pista y el ambiente vivido en la capital mexicana: “Es una muy linda experiencia, igual que el año pasado. Hemos tenido grandes eventos durante la semana y estoy contento de haber ayudado al equipo para este fin de semana.”
Entre banderas tricolores, gritos de apoyo y miles de cámaras apuntando hacia él, O’Ward mostró madurez y temple. No solo representó a México dentro del auto, sino también fuera de él, con la autenticidad y el carisma que lo caracterizan.
Su desempeño confirmó lo que muchos ya sienten en el ambiente: Pato O’Ward no solo está en casa, está en su momento.
Resultado Práctica 1:
1. C.Leclerc 1:18.230
2. K. Antonelli +0.107s
3. N. Hulkenberg +380s
4. O. Piastri +404.s
5. G.Bortoleto +536s
6. A. Lindblad +617s
7. E. Ocon +659s
8. Y. Tsunoda +710s
9. F. Colapinto +951s
10. A. Albon +1.004s
11. I. Hadjar +1.029s
12. F. Alonso +1.092s
13. P. O'Ward +1.300s
14. F. Vesti +1.309s
15. P. Aron 1.482s
16. R. Hirawaka +1.693s
17. A. Iwasa +1.772s
18. L. Browning +1.920s
19. J. Crawford +1.991s
20. A. Fuoco +2.473s