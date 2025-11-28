Piastri le arrebata el protagonismo a Norris y Verstappen en la esprint de Catar
El australiano Oscar Piastri (McLaren) saldrá primero en la carrera esprint del Gran Premio de Catar, un resultado que mantiene abierta la lucha por el campeonato de Fórmula 1 en la penúltima fecha de la temporada. El piloto de 23 años, segundo en la clasificación general, partirá por delante del británico George Russell (Mercedes) y de su compañero Lando Norris, líder del mundial y con su primera oportunidad de coronarse este domingo.
“Solo es el esprint, pero voy a aprovechar todo lo que pueda”, declaró Piastri, quien también dominó la única práctica libre del día. “El ritmo ha sido bueno durante todo el día; espero mantenerlo”.
Red Bull vivió una jornada complicada. El neerlandés Max Verstappen arrancará sexto, detrás de su coequipero Yuki Tsunoda. Aun así, el cuatro veces campeón conserva opciones matemáticas al título. Llega a Catar con 24 puntos de desventaja respecto a Norris. Los tres —Norris, Piastri y Verstappen— son los únicos pilotos con posibilidades de coronarse en 2025.
El fin de semana ofrece un máximo de 33 puntos: ocho en la esprint y 25 en el Gran Premio. Norris puede proclamarse campeón si los resultados lo favorecen. Sin embargo, el británico prevé una carrera complicada: “Estoy aquí para intentar ganar; veremos qué podemos hacer. Adelantar es muy difícil en este circuito, así que probablemente me toque conformarme con la tercera posición”.
Fernando Alonso ocupará la cuarta plaza con su Aston Martin y buscará sacar provecho de su buen rendimiento en la clasificación.
Verstappen expresó su frustración por radio tras una sesión difícil: “Este coche rebota como un idiota”, reclamó. “Con este balance, la esprint no será divertida. Intentaré sobrevivir y después haremos algunos cambios para la clasificación del domingo”.
Lewis Hamilton tampoco logró una actuación destacada. El británico, ahora piloto de Ferrari, terminó en la posición 18 tras otro día adverso: “El coche no podía ir más rápido”, lamentó el siete veces campeón, ganador en Catar en 2021.
Entre los latinoamericanos, el brasileño Gabriel Bortoleto (Sauber) partirá desde el puesto 13. El argentino Franco Colapinto (Alpine) saldrá último y expresó su molestia por la falta de agarre: “Es lo que hay y es lo que tenemos”.
Además de la esprint, la jornada del sábado incluirá la clasificación para el Gran Premio del domingo, donde Norris buscará acercarse al título, Piastri y Verstappen intentarán extender la pelea hasta la última fecha.