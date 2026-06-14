Hamilton ganó su primera carrera con Ferrari, Antonelli abandonó y Checo terminó por delante de su compañero
Lewis Hamilton se llevó la victoria del Gran Premio de Barcelona, su primer triunfo con Ferrari y el primero en casi dos años.
El británico de 41 años, que arrancó segundo en la parrilla con neumáticos blandos, ejecutó una estrategia de tres paradas que le funcionó a la perfección y cruzó la meta con 19.5 segundos de ventaja sobre George Russell, quien partía desde la pole. Lando Norris completó el podio para McLaren, en el primer podio íntegramente británico desde 1968.
La carrera tuvo un giro inesperado en las primeras vueltas. Hamilton aprovechó un Virtual Safety Car para parar gratis en boxes y desde ahí marcó vuelta rápida tras vuelta rápida sobre los dos Mercedes. La elección de Ferrari de partir con neumáticos blandos no le sirvió para tomar la delantera en la salida, pero sí abrió la puerta a la estrategia agresiva que terminó dándole la victoria.
Para Hamilton es su primer triunfo con la escudería de Maranello tras una temporada y media muy difícil, en la que muchos cuestionaban si podría volver a ganar a esta altura de su carrera. Esta tarde respondió.
Lo más sorprendente del día fue el abandono de Kimi Antonelli. El italiano, líder del campeonato con 66 puntos de ventaja antes de la carrera, sufrió un problema mecánico cuando rodaba en una posición de podio y tuvo que retirar el Mercedes en las últimas vueltas.
Es la primera vez en toda la temporada que Antonelli no termina una carrera y el primer DNF de su carrera en la Fórmula 1. Junto a él también abandonaron Charles Leclerc por problemas en su Ferrari, los dos Aston Martin de Lance Stroll y Fernando Alonso, Alexander Albon de Williams, Oliver Bearman de Haas, Nico Hülkenberg de Audi y Valtteri Bottas de Cadillac.
Siete retiros oficiales, todos por problemas mecánicos. Con la ausencia de Antonelli en la zona de puntos, Russell recortó distancias importantes en el campeonato y la pelea por el título se aprieta.
Franco Colapinto tuvo una de las mejores carreras del año. El argentino de Alpine partió desde la posición 13 y terminó octavo, sumando puntos por segunda vez en lo que va de temporada. Su compañero Pierre Gasly cruzó séptimo, lo que le dio a Alpine un doble resultado en zona de puntos que no veían desde hace varias carreras.
El argentino está bajo investigación después de la carrera por una infracción con bandera amarilla, pero por ahora sus puntos están confirmados.
Para Sergio Checo Pérez, Barcelona fue otra carrera donde sigue mejorando poco a poco. El piloto de Guadalajara cruzó la meta en la posición 14, otra vez por delante de su compañero Valtteri Bottas, quien tuvo que retirarse antes del final por una falla en su Cadillac.
Aunque sigue lejos de la zona de puntos, Checo confirma una tendencia que se ha mantenido en las últimas carreras: el mexicano es el mejor Cadillac semana a semana y el coche va dando pequeños pasos adelante en cada Gran Premio. La curva de aprendizaje del equipo más nuevo de la parrilla pasa por la consistencia de Checo, y eso es exactamente lo que está mostrando.
La próxima carrera es el Gran Premio de Austria del 26 al 28 de junio en el Red Bull Ring de Spielberg.