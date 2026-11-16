El Gran Premio de Qatar permanece programado para disputarse del 27 al 29 de noviembre, pero la confirmación de la carrera no ha eliminado la preocupación dentro del paddock. Mercedes y Ferrari comunicaron que respetarán la decisión de cualquier integrante de sus equipos que prefiera no viajar por la situación de seguridad en Medio Oriente, sin sanciones laborales ni consecuencias en su relación con las escuderías.

La medida también comprende el Gran Premio de Abu Dhabi, previsto para la semana siguiente. Toto Wolff explicó que Mercedes no obligará a viajar a quien no se sienta cómodo y que una ausencia podría abrirle la puerta a otro empleado para trabajar durante el fin de semana. Fred Vasseur adoptó la misma postura en Ferrari y aseguró que cualquier decisión personal será respetada.

Hasta el momento no se conoce públicamente cuántos trabajadores han solicitado permanecer en casa. Tampoco existe una negativa colectiva de las escuderías a competir. La decisión funciona como una medida preventiva que separa dos asuntos: la Fórmula Uno considera viable celebrar la carrera, pero los equipos reconocen que no pueden ignorar las dudas individuales de sus empleados y sus familias.

Aston Martin también admitió que algunos integrantes de su personal han recibido preguntas de sus familiares. La inquietud no se limita a los pilotos o a quienes aparecen frente a las cámaras; alcanza a mecánicos, ingenieros, responsables de logística, comunicación y al resto de los trabajadores necesarios para operar un Gran Premio.

La Fórmula Uno mantiene la carrera

La FIA y la Fórmula Uno sostienen que Qatar y Abu Dhabi pueden celebrarse según lo previsto. Mohammed Ben Sulayem, presidente de la Federación, explicó que cada evento se evalúa de manera individual mediante informes de seguridad, condiciones de viaje, necesidades operativas y comunicación con las autoridades locales.

La categoría también revisa las recomendaciones emitidas por los gobiernos, el funcionamiento de las aerolíneas y la vigencia de los seguros para el personal y los equipos. Hasta ahora, ninguno de esos elementos ha provocado un cambio en los planes.

La preocupación tiene un antecedente directo. El conflicto regional iniciado a finales de febrero obligó a modificar el calendario: el Gran Premio de Arabia Saudita fue cancelado y el de Bahréin quedó aplazado antes de celebrarse en Malasia. La Fórmula Uno mantuvo durante varios meses a Imola como una posible alternativa en caso de que no pudiera completar la temporada en Medio Oriente.

Esa opción ya fue descartada. La categoría informó al circuito italiano que no necesitará organizar una carrera durante el primer fin de semana de diciembre. Por ahora, el campeonato terminará con la triple fecha de Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi, aunque la FIA conserva la posibilidad de tomar otra decisión si la situación cambia de forma considerable.

La confirmación del calendario, por lo tanto, no representa una garantía absoluta. Significa que, con la información disponible, las autoridades consideran que existen las condiciones necesarias para viajar y competir. Una escalada del conflicto, nuevas restricciones gubernamentales, alteraciones en los vuelos o cambios en las coberturas de seguro obligarían a realizar otra evaluación.

MotoGP dejó el precedente más cercano

El mejor punto de comparación se produjo en el mismo circuito de Lusail. MotoGP disputó su Gran Premio de Qatar del 6 al 8 de noviembre después de que la competencia, programada originalmente para abril, tuviera que posponerse por el conflicto regional.

La carrera se celebró sin incidentes de seguridad y reunió a 55 mil 120 aficionados durante el fin de semana. El desarrollo normal del evento reforzó la postura de las autoridades cataríes y de la Fórmula Uno, pero el fin de semana también evidenció que las preocupaciones dentro de los campeonatos son reales.

Yamaha decidió no participar después de mantener sus restricciones corporativas para viajar a Medio Oriente. Su ausencia dejó fuera a sus dos estructuras de la categoría principal, el equipo oficial y Pramac, además de cuatro pilotos: Fabio Quartararo, Álex Rins, Jack Miller y Augusto Fernández.

Antes de la competencia, 19 de los 22 pilotos titulares respaldaron una carta en la que expresaron su inquietud y exigieron mayores garantías. Finalmente, el resto de los fabricantes acudió a Lusail y la actividad se completó, pero la parrilla quedó reducida a 18 motocicletas por la retirada de Yamaha.

MotoGP funcionó como la prueba más cercana, pero no elimina todos los riesgos. Entre su carrera y la visita de la Fórmula Uno existen tres semanas en las que la situación regional puede cambiar. Además, el campeonato de automovilismo desplaza una operación mayor, con cientos de empleados, una infraestructura técnica más extensa y una cantidad considerable de carga internacional.