Red Bull muestra su piel 2026 y abre una nueva era en la Fórmula 1
Red Bull Racing reveló en Detroit la decoración de su monoplaza para la temporada 2026 de la Fórmula 1, una presentación que combina continuidad visual con una transformación profunda bajo la carrocería. El equipo mantuvo su identidad gráfica, pero introdujo una nueva variación del azul que marca el inicio de una era completamente distinta.
El evento, realizado en Estados Unidos, mostró los colores que defenderán Max Verstappen e Isack Hadjar en una campaña que representa un punto de quiebre para la escudería de Milton Keynes. El nuevo RB22 luce un acabado glossy que evoca el espíritu de los autos que dominaron la Fórmula 1 entre 2010 y 2013, acompañado por el regreso del contorno blanco en el logo de Red Bull, un detalle que no se veía desde 2015.
El azul, ahora con una textura sutil que aporta mayor profundidad visual, refuerza una imagen más pulida y sofisticada. A ello se suma la presencia destacada de Ford Racing en la tapa del motor, mucho más visible que el discreto logotipo que ocupaba el alerón trasero en temporadas anteriores, dejando claro que la alianza va más allá de lo simbólico y apunta al corazón del proyecto deportivo.
Pero lo verdaderamente novedoso no está solo en la pintura. El RB22 nace bajo el reglamento técnico de 2026, que redefine por completo el concepto del monoplaza: dimensiones más compactas, aerodinámica activa tanto en el alerón delantero como en el trasero y, como eje central, la primera unidad de potencia desarrollada por Red Bull en conjunto con Ford, un hito histórico para el equipo.
“Había estado pidiendo por esto por un tiempo”, confesó Max Verstappen al referirse a los cambios en las tonalidades del auto. “Me gusta lo brillante, me gusta el azul —es mi color favorito— y me gusta que haya vuelto el delineado del logo de Red Bull. Se ve más fresco”.
Más allá de la estética, el campeón neerlandés fue cauto respecto a lo que vendrá en pista. Ante una nueva generación de autos, subrayó la importancia de las pruebas de pretemporada. “No sabemos qué va a pasar. Es un cambio enorme: el motor, el auto, las dimensiones. Nos tomará tiempo adaptarnos y por eso los tests en Barcelona y Bahréin serán clave para obtener las primeras sensaciones y optimizar todo lo posible”.
La temporada 2026 marca el inicio formal de la asociación entre Red Bull y Ford, una alianza enfocada en el desarrollo de la nueva unidad de potencia en un contexto reglamentario que devuelve al motor y a los sistemas híbridos un protagonismo central, por encima de la aerodinámica.
Verstappen e Isack Hadjar liderarán al equipo principal, mientras que Liam Lawson y Arvid Lindblad estarán al frente del proyecto junior. Red Bull arranca el nuevo ciclo con una piel renovada y un corazón completamente nuevo. Por primera vez en casi una década, el monoplaza no solo cambia lo que se ve, sino lo que lo impulsa.
“El entusiasmo es muy alto”, resumió Verstappen. “Todos estamos listos y emocionados por comenzar este nuevo capítulo”.