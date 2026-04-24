Regresa Turquía a la Fórmula 1 con contrato hasta 2031
La Fórmula 1 anunció este viernes el regreso del Gran Premio de Turquía al calendario oficial a partir de 2027. El acuerdo, firmado por cinco temporadas, extiende la presencia de Estambul en el campeonato hasta 2031. El anuncio se hizo en el Palacio de Dolmabahce, en Estambul, con la presencia del presidente Recep Tayyip Erdoğan, el CEO de la F1 Stefano Domenicali y el titular de la FIA Mohammed Ben Sulayem.
Domenicali describió a Estambul como un puente cultural entre Europa y Asia, con historia, tradición y visión de futuro. Erdoğan dijo que la F1 figura entre los eventos deportivos más prestigiosos del mundo. El gobierno turco celebró el acuerdo como un paso importante para posicionar al país en el mapa global del deporte.
El circuito que vuelve a la parrilla es Istanbul Park, un trazado de 5.34 kilómetros y 14 curvas diseñado por Hermann Tilke. Su característica más famosa es la Curva 8, una curva larga de múltiples ápices a alta velocidad donde los autos pueden generar hasta cinco veces la fuerza de la gravedad. Es una de las curvas más exigentes en la historia reciente de la Fórmula 1.
Turquía formó parte del calendario entre 2005 y 2011, y tuvo dos ediciones especiales en 2020 y 2021 por la pandemia. En total, el circuito acumula nueve Grandes Premios. Los ganadores en Estambul son algunos de los nombres más importantes de la historia: Kimi Räikkönen en 2005, Felipe Massa en 2006, 2007 y 2008, Jenson Button en 2009, Lewis Hamilton en 2010 y 2020, Sebastian Vettel en 2011 y Valtteri Bottas en 2021. Massa es el máximo ganador con tres victorias. Hamilton ganó la edición de 2020 bajo la lluvia desde el sexto lugar de la parrilla, una actuación que le valió su séptimo título mundial.
El regreso de Turquía llega en un momento en que la F1 acumula críticas por un calendario cada vez más cargado de circuitos urbanos y carreras en Medio Oriente. Istanbul Park representa lo contrario: un circuito permanente, técnico, con desniveles reales y una curva icónica que la generación actual de pilotos nunca corrió. Max Verstappen, Charles Leclerc y Lando Norris jamás compitieron ahí. Para ellos será un circuito nuevo. Para la F1 será un regreso a uno de sus mejores escenarios.
Con el nuevo contrato, Estambul vuelve como sede permanente desde 2027 hasta al menos 2031. La fecha exacta dentro del calendario de esa temporada aún no se confirmó.