La resurrección de un monstruo: Max Verstappen tiene un gran regreso y llega listo para destruir la Final
31 de agosto de 2025: Max Verstappen llega a Países Bajos con un panorama que parece sentenciado. La diferencia frente a Lando Norris y Oscar Piastri se extiende hasta 104 puntos, un margen que en cualquier temporada moderna marca el final de una pelea por el título. El neerlandés, cuatro veces campeón del mundo, abandona Zandvoort con la sensación de que el campeonato ya no depende de él, mientras McLaren controla ritmo, consistencia y resultados con autoridad. Sin embargo, la temporada aún guarda un giro inesperado.
Tres meses más tarde, la Fórmula 1 observa lo que parecía imposible: Verstappen llega a la última carrera del 2025 a solo 12 puntos del liderato, convertido de nuevo en una amenaza real para los pilotos que lo dejaron atrás.
El regreso de Max Verstappen
Países Bajos marca la herida inicial, pero también el primer indicio de que la historia no está cerrada. Piastri gana en Zandvoort, Verstappen termina segundo y Norris abandona. El resultado, que parece fortalecer a McLaren, en realidad revela algo importante: el ritmo de ‘Mad Max’ sigue vivo. Esa señal toma forma en Monza. En Italia, el neerlandés recupera el control con una victoria impecable que rompe por primera vez el muro naranja. Norris cierra segundo y Piastri tercero, pero la diferencia deja de crecer por primera vez en semanas.
La escalada se acelera en el Cáucaso. En Azerbaiyán, Verstappen vuelve a ganar. Norris solo alcanza el séptimo lugar y Piastri abandona. Ese golpe numérico abre una grieta real en el campeonato: la diferencia ya no parece invencible y el paddock empieza a leer la tabla de otra manera. McLaren deja de mirar hacia adelante; empieza a mirar por el retrovisor.
El siguiente examen aparece en Asia. En Singapur, Max termina segundo, Norris tercero y Piastri cuarto. Los tres suman bien, pero lo que importa es el orden. Verstappen vuelve a sumar más que los dos McLaren en un circuito donde el equipo naranja se consideraba favorito. Por primera vez desde mayo, McLaren deja de imponer ritmo. Ahora defiende.
Austin confirma que la tendencia no se detiene. El fin de semana incluye sprint y, en esa carrera corta, Norris y Piastri chocan entre sí y abandonan sin puntos. Verstappen gana la sprint con autoridad y marca el tono del fin de semana. El domingo completa su obra: gana el Gran Premio y se lleva 33 puntos entre sprint y carrera. Norris rescata el segundo lugar y Piastri finaliza quinto, pero el daño es profundo. La diferencia, que parecía segura, pierde estabilidad.
La Fórmula 1 viaja después a México. En Ciudad de México, Norris responde como líder con una victoria sólida. Max sube al podio en tercer lugar y Piastri repite el quinto puesto. McLaren encuentra un respiro. La remontada de Verstappen frena, pero no desaparece.
La verdadera batalla llega una semana después. En Brasil, la carrera se convierte para Verstappen en una prueba de resistencia. El neerlandés arranca desde el pit lane, obligado por Red Bull a modificar el coche tras un viernes complicado. Desde ahí inicia una primera remontada que lo coloca dentro del grupo medio, pero todo se desmorona cuando sufre una ponchadura que lo envía otra vez al fondo del pelotón. Lo que debería ser un desastre se transforma en una demostración de carácter. Max reconstruye la carrera desde cero, avanza auto por auto y convierte un domingo que debía hundirlo en uno de los podios más valiosos de su temporada. Termina tercero, mientras Norris gana y suma 33 puntos y Piastri vuelve a cerrar en quinto. Lo que parecía un golpe mortal para el neerlandés se convierte en un rescate que evita que McLaren recupere el control total del mundial.
La calma dura poco. En Las Vegas, Verstappen gana en una noche que destruye por completo la defensa de McLaren. Norris cruza primero la meta, pero la revisión técnica detecta irregularidades en el piso del coche y la FIA lo descalifica. Piastri también recibe DSQ. Red Bull suma 25 puntos. McLaren suma cero. La diferencia, que alguna vez fue de 104 unidades, se derrumba hasta volverse un susurro.
Lo que ocurre después en Lusail completa la reconstrucción. En Qatar, Verstappen gana de nuevo tras un reinicio bajo Safety Car provocado por Gasly y Hülkenberg. Casi todos entran a pits; McLaren decide dejar a Norris y Piastri en pista con neumáticos desgastados. Max monta compuesto nuevo, controla la carrera desde el relanzamiento y se marcha sin oposición. Piastri salva un segundo lugar, Norris termina cuarto y la ventaja final se convierte en una línea delgada: 12 puntos, después de haber sido 104.
Mientras Verstappen asciende, McLaren explica su caída. El abandono de Norris en Holanda abre la primera grieta. Azerbaiyán golpea a Piastri. Singapur evidencia la falta de contundencia. Austin expone errores internos con el choque entre sus pilotos. México y Brasil sostienen al equipo, pero Las Vegas destruye todo con dos descalificaciones. Qatar remata con una decisión estratégica que deja a ambos pilotos expuestos tras el Safety Car. Cada golpe que recibe McLaren se convierte en un punto que recupera Verstappen.
Así, la Fórmula 1 se presenta a la última carrera del 2025 con una imagen que nadie habría imaginado en agosto. Norris sigue como líder, Piastri mantiene opciones matemáticas, pero el impulso, la narrativa y la presión recae completamente sobre Max Verstappen. Lo que parecía un campeonato perdido ahora es una oportunidad real de conquistar su quinto título mundial.
De 104 puntos a 12, el año se reescribe. Y algo más está en juego: si Max logra ganar el mundial, romperá el récord de la mayor remontada de puntos jamás registrada para coronarse campeón, un logro que colocaría su 2025 en un lugar único dentro de la historia del deporte.