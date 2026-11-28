George Russell terminó con el dominio absoluto de Kimi Antonelli durante el fin de semana y conquistó la pole position para el Gran Premio de Qatar. El británico encabezó el doblete de Mercedes con una vuelta de 1:21.695, superó por 175 milésimas al nuevo campeón mundial y dejó a Lando Norris en la tercera posición. Sergio “Checo” Pérez, en cambio, terminó en el último lugar y compartirá la línea final con Valtteri Bottas.

Antonelli había liderado las tres sesiones de entrenamientos y llegó como el gran favorito, pero Russell elevó el ritmo cuando comenzó la clasificación. El británico fue el más rápido en la Q1 y confirmó la superioridad de Mercedes en un circuito de curvas veloces que se adaptó perfectamente al monoplaza alemán.

La primera ronda también dejó la eliminación de los seis equipos que ocuparon el fondo de la parrilla. Carlos Sainz terminó decimoséptimo, seguido por Alex Albon, Fernando Alonso y Lance Stroll. Cadillac volvió a padecer su falta de rendimiento a una vuelta: Bottas quedó en el lugar 21 y Checo cerró la clasificación con un registro de 1:25.799.

El mexicano no consiguió aprovechar su último intento y terminó a más de tres segundos del tiempo marcado por Russell en la Q1. La diferencia de 436 milésimas respecto de Bottas confirmó las dificultades de Cadillac, que tendrá que buscar oportunidades mediante la estrategia y cualquier incidente que pueda producirse durante la carrera.

Russell volvió a imponer condiciones en la Q2 con un tiempo de 1:22.079. Isack Hadjar sorprendió al colocar su Red Bull en la segunda posición de la ronda, por delante de Antonelli y Max Verstappen. McLaren avanzó con Norris y Oscar Piastri, mientras Ferrari mostró desde ese momento que no tenía velocidad para competir por las primeras filas.

Oliver Bearman quedó a solamente 15 milésimas de ingresar a la Q3 y terminó undécimo. Pierre Gasly, Gabriel Bortoleto, Franco Colapinto, Rafael Câmara y Nico Hülkenberg completaron la lista de eliminados. Câmara también quedó bajo investigación después de obstaculizar a Bortoleto cuando regresaba a los pits mientras su compatriota completaba una vuelta rápida.

La Q3 se convirtió en una batalla interna de Mercedes. Russell golpeó primero con el 1:21.695 y Antonelli respondió con 1:21.870, pero ninguno pudo mejorar durante su intento definitivo. El campeón mundial tuvo que conformarse con el segundo puesto después de haber encabezado cada entrenamiento previo.

Norris aprovechó la falta de velocidad de Red Bull y aseguró la tercera posición, aunque terminó a más de medio segundo de la pole. Hadjar volvió a destacar al superar a Verstappen y quedarse con el cuarto lugar, mientras el neerlandés arrancará quinto. Piastri completará la tercera fila desde la sexta posición.

Ferrari quedó lejos de la pelea. Charles Leclerc terminó séptimo, a más de un segundo del mejor registro, y Lewis Hamilton fue noveno después de ser superado también por Arvid Lindblad. Liam Lawson cerró los diez primeros lugares.

Russell logró la pole en el momento más importante, después de observar cómo Antonelli controló todas las prácticas. Mercedes ocupará la primera fila, pero Norris, Hadjar y Verstappen partirán inmediatamente detrás. Mucho más atrás, Checo deberá comenzar una carrera de recuperación desde la última posición.

Clasificación GP Qatar

1. George Russell — Mercedes

2. Kimi Antonelli — Mercedes

3. Lando Norris — McLaren

4. Isack Hadjar — Red Bull

5. Max Verstappen — Red Bull

6. Oscar Piastri — McLaren

7. Charles Leclerc — Ferrari

8. Arvid Lindblad — Racing Bulls

9. Lewis Hamilton — Ferrari

10. Liam Lawson — Racing Bulls

11. Oliver Bearman — Haas

12. Pierre Gasly — Alpine

13. Gabriel Bortoleto — Audi

14. Franco Colapinto — Alpine

15. Rafael Câmara — Haas

16. Nico Hülkenberg — Audi

17. Carlos Sainz — Williams

18. Alex Albon — Williams

19. Fernando Alonso — Aston Martin

20. Lance Stroll — Aston Martin

21. Valtteri Bottas — Cadillac

22. Sergio “Checo” Pérez — Cadillac