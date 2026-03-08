Russell gana el GP Australia; Checo Pérez termina 16 en debut histórico de Cadillac en F1
El Gran Premio de Australia 2026 marcó el inicio de una nueva era en la F1 y Mercedes dejó en claro desde el primer día que llegó para mandar. George Russell ganó la carrera en Albert Park tras dominar prácticamente toda la tarde, mientras que el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez culminó en la posición 16, en el histórico debut de la escudería Cadillac.
Kimi Antonelli, coequipero de Russel quedó en segundo para cerrar un doblete de las Flechas Plateadas en la primera carrera de la temporada, mientras que el piloto de Ferrari, Charles Leclerc.
El mexicano terminó la carrera en último lugar, pero eso no le quita valor a lo que hizo este fin de semana. Sergio Pérez cruzó la línea de meta en su debut con Cadillac, el equipo número 11 de la Fórmula 1, y eso es exactamente lo que la escudería necesitaba. Para una organización nueva en la parrilla, con un auto nuevo y un motor nuevo, ver a su piloto terminar la carrera es una señal muy positiva. Pérez y Cadillac están en la Fórmula 1, y ese es el primer paso.
La batalla del inicio fue más peleada de lo que se esperaba. Charles Leclerc salió con todo desde el semáforo, superó a Russell y se puso al frente en las primeras vueltas. Los dos intercambiaron la posición varias veces en los primeros compases, con Leclerc atacando cada vez que Russell intentaba escaparse. El duelo fue el gran espectáculo de la primera parte de la carrera. Pero una vez que Russell tomó el control de forma definitiva, tras su parada en boxes, ya no hubo más discusión. El británico administró su ventaja con una frialdad que dice mucho sobre el nivel del Mercedes este año.
Este es el primer año del nuevo reglamento de la Fórmula 1 y todo apuntaba a que Mercedes llegó mejor preparado que nadie. En 2014, cuando la categoría cambió sus motores por última vez, las Flechas Plateadas ganaron el campeonato de constructores de forma dominante. La historia parece repetirse. Russell fue el más rápido en la Q1, en la Q2 y en la Q3 durante la clasificación del sábado, y el domingo confirmó que el ritmo no era accidental.
La carrera no empezó sin sus bajas. Antes de que se apagaran las luces, Oscar Piastri tuvo un problema con su McLaren y no pudo tomar la salida en casa, una baja enorme para el australiano en su Gran Premio. Nico Hülkenberg tampoco arrancó. Ya en carrera, Isack Hadjar tuvo que abandonar en la vuelta 12 por un problema en el motor de su Red Bull, una mala noticia grande para un piloto que venía de una clasificación brillante donde logró el tercer lugar en su debut absoluto con la escudería austriaca. Valtteri Bottas también se retiró con problemas mecánicos. Aston Martin tuvo un fin de semana para olvidar: Fernando Alonso y Lance Stroll no terminaron la carrera, y el equipo usó la jornada más como una práctica que como una competencia real, al punto de que el equipo retiró a Alonso del auto para conservar partes del motor Honda.
La historia más llamativa de la tarde la escribió Max Verstappen. El cuatro veces campeón del mundo arrancó desde el último lugar de la parrilla tras su choque en la clasificación del sábado, y en pocas vueltas ya estaba en la zona de puntos. Su remontada del puesto 20 al sexto lugar fue uno de los grandes espectáculos de la carrera, una muestra de que incluso con un Red Bull que no está al nivel de Mercedes, Verstappen sabe sacar lo que el auto no tiene. En el camino pasó a pilotos con mucho más ritmo de clasificación y terminó por delante del campeón del mundo Lando Norris, que tuvo un domingo complicado.
La siguiente carrera es en China.