Russell gana el GP Austria, Red Bull despierta y Checo Pérez queda fuera demasiado pronto
El Gran Premio de Austria tuvo de todo: estrategia, calor extremo, peleas directas en pista, retiros tempranos, una reacción importante de Red Bull después de un sábado complicado, a Checo Pérez quedando fuera y a Mercedes y George Russell llevandose el primer sitio.
George Russell partió desde la pole position y logró controlar la carrera desde el arranque. El piloto de Mercedes salió limpio, mantuvo la punta y administró su ventaja en un Red Bull Ring donde los neumáticos sufrieron demasiado por las altas temperaturas. La pista presentó condiciones muy exigentes y eso obligó a varios equipos a modificar sus planes durante la carrera.
La gran historia también estuvo en Red Bull. Después de una clasificación difícil, marcada por el accidente de Max Verstappen en la Q3, el equipo mostró una mejora clara en ritmo de carrera. Verstappen arrancó quinto, pero rápidamente se metió en la pelea grande. Superó posiciones en las primeras vueltas y después presionó a Russell durante buena parte del Gran Premio.
Red Bull no tuvo el sábado que esperaba, pero el domingo enseñó un coche mucho más competitivo. El monoplaza mostró mejor ritmo, más estabilidad y una capacidad real para pelear al frente. Aunque la victoria se le escapó, el equipo dejó una señal muy fuerte: el rendimiento en carrera fue mucho mejor que el de la clasificación.
Ferrari, en cambio, perdió fuerza con el paso de las vueltas. Charles Leclerc había largado segundo, pero no pudo sostener el ritmo de los Mercedes ni de Verstappen. El desgaste de neumáticos y la falta de velocidad en momentos clave lo dejaron fuera de la pelea por la victoria. Lewis Hamilton sí logró rescatar un buen resultado con el quinto lugar, aunque Ferrari quedó lejos de pelear por el triunfo.
Kimi Antonelli volvió a ser protagonista con Mercedes. El joven piloto mostró ritmo, resistencia y madurez en una carrera muy exigente. Su tercer lugar confirmó que Mercedes tuvo uno de sus mejores fines de semana del año, con Russell al frente y Antonelli dentro del podio.
McLaren también apareció en la conversación con Oscar Piastri y Lando Norris. Piastri terminó cuarto y volvió a mostrar regularidad, mientras que Norris cerró séptimo en una carrera en la que el equipo sumó puntos importantes, aunque sin el ritmo suficiente para pelear por la victoria.
Para Checo Pérez, el Gran Premio terminó demasiado pronto. El mexicano largó desde la posición 19 con Cadillac, después de una clasificación difícil, pero su carrera apenas duró seis vueltas. Checo quedó fuera en la vuelta 6 y terminó en el lugar 21, en otro golpe duro para Cadillac, que también perdió a Valtteri Bottas. El equipo se quedó sin oportunidad de pelear por puntos en una carrera que desde el inicio se volvió cuesta arriba.
Austria dejó una imagen clara: Mercedes sigue fuerte, Russell aprovechó su oportunidad, Ferrari no pudo sostener el ritmo y Red Bull dio un paso adelante muy importante en carrera. Verstappen no ganó, pero volvió a poner al equipo en la pelea y confirmó que el coche tuvo una mejoría notable cuando más importaba.
Resultado del Gran Premio de Austria
1. George Russell — Mercedes
2. Max Verstappen — Red Bull
3. Andrea Kimi Antonelli — Mercedes
4. Oscar Piastri — McLaren
5. Lewis Hamilton — Ferrari
6. Isack Hadjar — Red Bull
7. Lando Norris — McLaren
8. Charles Leclerc — Ferrari
9. Liam Lawson — RB
10. Arvid Lindblad — RB
11. Gabriel Bortoleto — Audi
12. Nico Hülkenberg — Audi
13. Pierre Gasly — Alpine
14. Oliver Bearman — Haas
15. Franco Colapinto — Alpine
16. Esteban Ocon — Haas
17. Alexander Albon — Williams
18. Fernando Alonso — Aston Martin
19. Lance Stroll — Aston Martin — NT
20. Carlos Sainz Jr. — Williams — NT
21. Sergio Pérez — Cadillac — NT
22. Valtteri Bottas — Cadillac — NT