Russell gana la sprint en China y Mercedes mantiene su dominio
George Russell no para. El piloto de Mercedes se llevó la carrera sprint del Gran Premio de China y llegó a dos victorias en dos fines de semana: el Gran Premio de Australia y ahora la sprint de Shanghái. Arrancó desde la pole, tomó el control desde las primeras vueltas y no lo soltó. Al final, Hamilton y Leclerc completaron el podio para Ferrari.
La carrera tuvo drama desde temprano. En los primeros metros, Hamilton le arrebató el primer lugar a Russell, y los dos Ferrari se subieron a la pelea por la punta junto a los Mercedes. Por un momento, Shanghái tuvo una batalla de cuatro coches al frente. Russell respondió de inmediato, retomó el liderato y desde ahí se escapó. Para la vuelta 9 ya tenía más de dos segundos de ventaja.
Antonelli, que salió segundo, tuvo una carrera complicada. Recibió una sanción de 10 segundos por una colisión con Hadjar, lo que lo hundió en la tabla. A pesar de eso, el italiano mostró velocidad real y terminó quinto tras cumplir su castigo en boxes.
El safety car entró en la vuelta 13 por el abandono de Hulkenberg, detenido en la curva 1. Eso amontonó al grupo detrás de Russell, pero el inglés no dio ninguna oportunidad en el reinicio. Bottas también abandonó en esa misma vuelta por pérdida de potencia en el motor.
En la zona de puntos, Norris fue cuarto, Antonelli quinto, Piastri sexto, Lawson séptimo y Bearman octavo. Verstappen, que tuvo problemas en la salida, remontó posiciones sobre el final y cruzó la meta en noveno lugar.
Colapinto arrancó desde el lugar 16, subió cuatro posiciones en la largada, pero terminó 14. Su compañero Gasly apostó por no entrar a boxes tras el safety car, pero la estrategia no le funcionó y cayó al 11. Lindblad abandonó por instrucción de su equipo.
Sergio Pérez, que no pudo salir en la clasificación sprint por el problema en el sistema de combustible del Cadillac, largó desde el fondo y terminó 19, último entre los que llegaron a la bandera.
La carrera principal del Gran Premio de China es este domingo. Antes, este sábado se define la parrilla en la clasificación.