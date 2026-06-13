Russell se llevó la pole en Barcelona, Leclerc chocó de nuevo y Checo sigue sin pasar de Q1
George Russell se llevó la pole position del Gran Premio de Barcelona con un tiempo de 1:14.679, apenas 64 milésimas por delante de Lewis Hamilton y tres décimas sobre su compañero Kimi Antonelli.
Es la tercera pole de la temporada para Russell, quien se reparte con Antonelli las seis primeras poles del año en una dominancia absoluta de Mercedes en clasificación. El británico dominó desde la FP3 del sábado por la mañana y confirmó su ritmo con una vuelta que nadie pudo igualar.
Hamilton fue la gran sorpresa del día. El piloto de Ferrari se coló en la primera fila con un tiempo que estuvo a punto de arrebatarle la pole a Russell en el último intento.
Con 41 años, Hamilton demostró que en un circuito que conoce como la palma de su mano sigue siendo capaz de pelear por la primera fila. Lando Norris terminó cuarto para McLaren y Max Verstappen quinto para Red Bull, a solo tres décimas de la pole en un fin de semana donde la diferencia entre los cinco primeros fue mínima.
La historia más dramática de la clasificación la protagonizó Charles Leclerc. El monegasco de Ferrari fue el más rápido en Q2 y llegó a Q3 con el ritmo para pelear por la pole. Pero en su primera vuelta rápida, Leclerc entró demasiado temprano en la curva 4, tomó una línea más cerrada de lo necesario, se fue amplio a la salida e intentó corregir con el acelerador en lugar de levantar el pie.
El coche se deslizó sobre la parte sucia del asfalto y terminó contra el muro, lo que provocó una bandera roja con 8 minutos y 30 segundos por jugarse en Q3. Es el segundo fin de semana consecutivo en que Leclerc choca en clasificación después de lo que pasó en Mónaco. El monegasco terminó décimo sin tiempo marcado en Q3.
Para Sergio Checo Pérez, Barcelona fue otra clasificación para olvidar. El piloto de Guadalajara terminó en la posición 19, por delante solo de su compañero Valtteri Bottas y de los dos Aston Martin de Lance Stroll y Fernando Alonso.
Es la sexta clasificación consecutiva de la temporada en que Checo no pasa de Q1. Aunque Barcelona ofrece más oportunidades de adelantamiento que Mónaco, arrancar 19 en un circuito donde nueve de las últimas carreras se han ganado desde la primera fila deja muy poco margen para sumar puntos mañana.
Aston Martin sigue en caída libre. Alonso terminó último de los 22 coches en clasificación con Stroll en el puesto 21, y es la primera vez en toda la temporada que Stroll supera a Alonso en la qualy. El equipo que peleó por podios hace dos años hoy no puede salir de la última fila.
La parrilla del domingo queda encabezada por Russell, Hamilton y Antonelli. Con cinco de las seis carreras de la temporada ganadas desde la pole y la otra desde la primera fila, Russell llega como el favorito para llevarse la victoria mañana. La carrera es el domingo.