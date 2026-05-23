Russell repite pole en Canadá y Mercedes aplasta a todos en la clasificación
George Russell se llevó su segunda pole del fin de semana en Montreal y lo hizo de la manera más dramática posible. En el último intento, cuando parecían derrotados, los Mercedes hicieron los dos mejores tiempos de la clasificación. Russell primero, Antonelli segundo, por exactamente 68 milésimas, la misma diferencia que separó a los dos compañeros en la clasificación sprint. Es un doblete histórico para Mercedes en Canadá.
Checo Pérez no pudo avanzar de la Q1. El tapatío quedó muy cerca de la Q2 en algunos momentos de la sesión pero al final no tuvo el ritmo suficiente para entrar al corte. Largará desde la parte trasera de la parrilla del domingo en una carrera que será muy difícil para Cadillac en un circuito tan técnico como el Gilles Villeneuve.
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La Q3 tuvo un guion de película. Los primeros intentos de Russell no convencían y llegó a estar décimo en el clasificador después de cometer un error y abortar su vuelta. Antonelli había marcado el mejor tiempo provisorio con 1:12.646 y parecía que el líder del campeonato se llevaría la pole. Pero en el intento final Russell encontró una vuelta perfecta y superó a su compañero. Leclerc, por su parte, declaró antes de la Q3 que estaba completamente fuera de ritmo y que el resultado sería octavo o contra el muro, y terminó en el octavo lugar. Hamilton cometió un error en su vuelta final y terminó quinto.
Colapinto avanzó a la Q3 por segunda ocasión consecutiva en una clasificación de Gran Premio, la tercera en las últimas cuatro sesiones si se cuenta la clasificación sprint de Miami. El argentino de Alpine terminó décimo y largará desde esa posición el domingo. Su compañero Gasly quedó eliminado en la Q2.
Verstappen tuvo otra clasificación para olvidar. El tetracampeón no mejoró en su segundo intento y terminó séptimo, muy lejos del ritmo de Mercedes. Red Bull sigue sin encontrar la vuelta perfecta en clasificación que necesita para pelear por la pole. Hadjar fue noveno para el equipo.
La parrilla del GP de Canadá tendrá a Russell en la pole, Antonelli segundo, Norris tercero, Piastri cuarto, Hamilton quinto. La carrera arranca mañana domingo y Mercedes llega con todo el impulso de un fin de semana donde dominó todas las sesiones cronometradas.